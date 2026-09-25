El regreso más esperado a la TV: ‘American Horror Story 13’ llega a Disney+ y reúne a sus personajes más oscuros

La emblemática franquicia de terror televisivo creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk para la cadena FX marca un hito en su trayectoria con el lanzamiento de su décimo tercera entrega.

La nueva propuesta abandona temporalmente la estructura de antología con tramas totalmente independientes para articular un ‘crossover’ que reúne a figuras y arcos argumentales de sus entregas más aclamadas.

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Para el público en Colombia y América Latina, la producción se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming Disney+.

El mayor atractivo de American Horror Story: 13 radica en el reencuentro de actores que definieron la identidad de la serie durante su primera década de emisión. Tras ocho años de ausencia en el proyecto, la ganadora del Oscar Jessica Lange regresa a la franquicia.

Según lo reportado por la producción, Lange no solo retoma su papel de Constance Langdon (Murder House), sino que también reinterpretará a otros personajes clave de su paso por la antología, como Sister Jude Martin (Asylum), Fiona Goode (Coven) y Elsa Mars (Freak Show).

A este retorno se suman nombres habituales del universo narrativo de Murphy:

Sarah Paulson: Reaparece interpretando a varios de sus papeles más recordados, destacando a Cordelia Goode, la bruja suprema de Coven .

Reaparece interpretando a varios de sus papeles más recordados, destacando a Cordelia Goode, la bruja suprema de . Evan Peters: Retoma personajes centrales como Tate Langdon ( Murder House ), Kai Anderson ( Cult ) y James Patrick March ( Hotel ).

Retoma personajes centrales como Tate Langdon ( ), Kai Anderson ( ) y James Patrick March ( ). Angela Bassett y Kathy Bates: Regresan en sus roles de Marie Laveau y figuras clave de pasadas entregas, respectivamente.

Regresan en sus roles de Marie Laveau y figuras clave de pasadas entregas, respectivamente. Emma Roberts y John Carroll Lynch: Confirmados con el retorno de Madison Montgomery y el temido ‘Twisty el Payaso’ (Freak Show).

Asimismo, el elenco cuenta con la participación de figuras recurrentes como Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Lesley Grossman y Jamie Brewer, junto con la incorporación de nuevos talentos como Joey Pollari, Paul Anthony Kelly y el cineasta John Waters en papeles secundarios.

A diferencia de entregas previas, la temporada 13 consta de un total de 13 episodios con una duración promedio de 30 minutos por capítulo. La estrategia de distribución combina un estreno múltiple inicial con lanzamientos semanales en simultáneo entre la señal de FX y la plataforma Disney+.

El cronograma de emisión establecido para la temporada se desarrolla de la siguiente manera:

24 de septiembre de 2026: Estreno de los episodios 1, 2 y 3.

Estreno de los episodios 1, 2 y 3. 1 de octubre de 2026: Emisión de los episodios 4, 5 y 6.

Emisión de los episodios 4, 5 y 6. 8 de octubre de 2026: Emisión de los episodios 7 y 8.

Emisión de los episodios 7 y 8. 15 de octubre de 2026: Emisión de los episodios 9 y 10.

Emisión de los episodios 9 y 10. 22 de octubre de 2026: Emisión de los episodios 11 y 12.

Emisión de los episodios 11 y 12. 29 de octubre de 2026: Capítulo final (Episodio 13), programado para la víspera de la celebración de Halloween.

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Desde su debut en el año 2011, American Horror Story se ha consolidado como un referente del género de terror en la televisión global, acumulando más de 100 nominaciones a los premios Emmy y registrando altas cifras de audiencia en plataformas digitales.

Para los espectadores en Colombia, la totalidad de los nuevos capítulos —así como las 12 temporadas anteriores— está disponible dentro del catálogo de Disney+.