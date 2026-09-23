‘El boleto dorado’: la serie de Willy Wonka que llega al catálogo de Netflix y otros estrenos del 23 de septiembre

Netflix renueva su catálogo este miércoles 23 de septiembre con nuevas producciones para quienes buscan nuevos contenidos dentro de las opciones de entretenimiento. Entre las novedades aparece El boleto dorado, una producción inspirada en el universo de Willy Wonka que lleva a un grupo de participantes a enfrentarse a una competencia que pondrá a prueba todas sus capacidades.

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La serie propone una versión del mundo de Wonka, en donde doce equipos ingresan a la famosa fábrica de chocolate para participar en diferentes juegos y pruebas con la expectativa de quedarse con un premio que podría cambiarles la vida.

Sin embargo, permanecer en competencia no será sencillo, ya que los participantes deberán enfrentarse a tentaciones, decisiones y desafíos que pondrán a prueba su capacidad para avanzar dentro de la fábrica.

En uno de los retos, los competidores llegan a la sala de televisión, donde deben participar en un juego con premios que pueden resultar poco favorables. Sin embargo, perder puede tener consecuencias todavía más complicadas para quienes buscan mantenerse en carrera.

La competencia también incluye una prueba que termina dando una ventaja inesperada y abre la puerta a una discusión entre los jugadores.

A medida que avanzan los episodios, las eliminaciones comienzan a reducir el número de participantes y llevan a los equipos al límite.

‘Habeas corpus’, otro de los estrenos

Entre las producciones que también llegan a Netflix se encuentra Habeas corpus, una historia centrada en una prestigiosa profesora de derecho que reúne a varios de sus estudiantes con un objetivo concreto: demostrar la inocencia de un hombre.

Sin embargo, el caso toma un giro personal cuando la docente descubre que su mejor alumna mantiene un vínculo con un episodio de su propio pasado. La investigación comienza a involucrar secretos que podrían cambiar la manera en que los personajes entienden el caso.