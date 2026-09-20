La serie de Netflix que paralizó con casi 4 millones de vistas: es un thriller y está en el top 10 de 58 países

Netflix sigue avanzando en la industria del streaming, lanzando títulos innovadores y llamativos, con los cuales atrae usuarios en todo el mundo. Cada mes estrena producciones únicas, alcanzando grandes números de visitas a su catálogo.

La joya de Netflix que regresó tras 100 millones de visualizaciones: es top 1 en 50 países y arrasó en números

El club gastronómico se convirtió en una de las producciones que más atención está generando en Netflix. La serie neerlandesa, estrenada el pasado 10 de septiembre, alcanzó el primer lugar del listado global de producciones de habla no inglesa entre el 7 y el 13 de septiembre, con 4,1 millones de visualizaciones y 25,2 millones de horas reproducidas.

La ficción, conocida internacionalmente como The Perfect Lie, está compuesta por siete episodios y combina elementos de drama, misterio y thriller. La historia comienza cuando un incendio termina con la vida de uno de los integrantes de un exclusivo círculo social.

A partir de ese momento, las relaciones entre cuatro parejas aparentemente perfectas empiezan a resquebrajarse.

Karen, una de las protagonistas, comienza a cuestionar a las personas que la rodean y termina involucrándose en una investigación marcada por secretos, contradicciones y sospechas. Cada episodio pone el foco en diferentes personajes y permite conocer nuevas piezas de un caso que parece tener más de una versión.

La producción fue creada por Dorien Goertzen y está basada en una novela de Saskia Noort. El reparto está encabezado por Loes Haverkort, Teun Luijkx y Rifka Lodeizen, junto con otros intérpretes neerlandeses.

Uno de los atractivos para los usuarios es precisamente su formato: los siete capítulos ya están disponibles en Netflix, con duraciones que oscilan aproximadamente entre 47 minutos y una hora. El episodio final supera la hora y cierra la primera temporada alrededor de las pruebas que Karen encuentra sobre la muerte de Evert.

Con su llegada al primer puesto global, El club gastronómico demuestra el alcance que pueden conseguir las producciones europeas dentro del catálogo internacional de Netflix.