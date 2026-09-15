La joya en Netflix que arrasó con el top 1 en 68 países: suma más de 33 millones de vistas

Netflix encontró en Susurran tu nombre uno de sus recientes fenómenos de audiencia. El thriller, protagonizado por Robert De Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan y Michael Keaton, llegó al primer lugar del listado global de películas de la plataforma y alcanzó más de 33 millones de visualizaciones.

Netflix paraliza con miniserie basada en hechos reales y es top 1 global; tiene 3 capítulos y suma más de 13 millones de vistas

La producción, basada en la novela The Whisper Man, de Alex North, también se convirtió en la más vista en decenas de países.

“Tras la desaparición de su hijo, un viudo recurre a la ayuda de su padre ausente: un detective retirado que, años atrás, encarceló al asesino serial vinculado con este caso”, se lee en la sinopsis de Netflix.

La historia comienza con la desaparición de Jake, un niño de ocho años que desaparece de su casa durante la noche. Su padre, Tom Kennedy, un escritor de novelas policiales interpretado por Adam Scott, inicia una desesperada búsqueda y termina recurriendo a una persona con la que mantiene una relación distante: su propio padre, Pete Willis, antiguo detective encarnado por De Niro.

El motivo para acudir a Pete está relacionado con un caso que marcó su carrera. Décadas atrás, el exdetective logró capturar a Frank Carter, un asesino serial conocido como “el Susurrador”, interpretado por Michael Keaton. El criminal permanece en prisión, pero los nuevos acontecimientos presentan una inquietante coincidencia: alguien parece estar repitiendo su método para secuestrar niños.

Mientras Tom y Pete intentan encontrar a Jake, la detective Amanda Beck, interpretada por Michelle Monaghan, se incorpora a la investigación y comienza a conectar el nuevo caso con los expedientes del pasado. La gran pregunta es quién está detrás de los secuestros y por qué decidió recuperar la identidad del antiguo asesino.

La película es dirigida por James Ashcroft y cuenta con producción de los hermanos Anthony y Joe Russo, conocidos por su trabajo en el universo de Marvel.

Aunque el reparto ha sido uno de sus principales atractivos, la adaptación también ha recibido críticas por no aprovechar completamente la profundidad de la novela original.