Cada movimiento de James Rodríguez desde su arribo a Colombia para jugar con Atlético Nacional ha sido reportado.

SEMANA tuvo en exclusiva durante el viernes pasado la presentación a los medios de comunicación y le ha seguido la pista al número 23, dorsal que usará en su etapa como verdolaga.

Por supuesto, una cuestión de suma importancia es la fecha en la que el volante debutará en el conjunto verde. Lucas González no quiso dar una respuesta concreta días atrás, pero sí avizoraba que sería pronto.

James aterrizaría en Bogotá

Al parecer, en las últimas horas todo se ha acelerado para que Rodríguez Rubio tenga sus primeros minutos con Nacional en el enfrentamiento del miércoles vs. Internacional, en Bogotá.

Los capitalinos serán locales en El Campín y ya vendieron la boletería en su totalidad para asegurar ver al capitán de la Selección Colombia durante los últimos años.

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Adicional a eso, las informaciones surgidas desde Antioquia dan a entender que, tal como se espera, James sí viajará a la capital colombiana con la delegación de Nacional.

Según lo informado por el periodista Juan David Londoño: “Internacional de Bogotá ya fue notificado por parte de Atlético Nacional sobre la convocatoria y viaje de James Rodríguez a Bogotá para coordinar logística y seguridad”.

De esta manera se ve cada vez más cerca la primera función de James en su regreso después de años a Colombia.

En manos de Atlético Nacional

Normalmente, el grupo paisa avisa con tiempo y de manera pública quienes son los viajeros que volarán cuando hacen un viaje fuera de Medellín.

Justamente esa es la notificación que se espera en las próximas horas por parte del elenco verde.

James Rodríguez cumplió el pasado viernes su primer entrenamiento con Atlético Nacional. Foto: @Nacionaloficial

De salir el nombre de James Rodríguez en el listado de volantes, las probabilidades de sumar minutos en Bogotá serán altas. Será decisión del DT si considera acorde que el 23 entre en acción o prefiere guardarlo para el próximo partido.

Hora y canal para ver en vivo

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Fecha 13 / Liga BetPlay 2026-II

Hora: 8:20 p. m.

Canal: Win Sports

Estadio: El Campín

¿Habrá que esperar?

Así como hay versiones que hablan de lo cerca que puede estar el debut de James, otras dicen que lo que se busca es que el mediocampista estrella tenga su estreno en un partido clase ‘A’ y frente a un rival histórico del FPC.

En el calendario de Atlético Nacional, para que se den esos componentes, habría que esperar al 24 de septiembre, cuando en el estadio Atanasio Girardot se enfrenten Nacional y Millonarios por la fecha 12.

La magia está intacta en James Rodríguez 😮‍💨🇨🇴pic.twitter.com/SVEegEn3DF — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 15, 2026

Mientras eso pasa, al creativo se le ha visto dar destellos de su magia en los entrenamientos con el cuadro verde en la sede deportiva de Guarne.

Recientemente se filtró un video en el que se ve a James siendo dueño de las acciones a balón parado. Su cobro en una práctica fue magistral, como en sus mejores épocas, y directo a la cabeza de un compañero para dejarlo de frente al arco.