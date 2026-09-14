Premios Emmy: conozca la lista completa de los ganadores de la edición del 2026

Los Premios Emmy 2026 se llevaron a cabo este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en una ceremonia que reunió a algunas de las principales figuras de la televisión y el entretenimiento.
La gala correspondió a la 78.ª edición de los Premios Emmy y estuvo presentada por la reconocida actriz Mariska Hargitay, conocida por interpretar a Olivia Benson en Law & Order: Special Victims Unit. La transmisión en Estados Unidos estuvo a cargo de NBC y Peacock.
Durante la ceremonia se entregaron los reconocimientos a las producciones, intérpretes y equipos que se destacaron en las principales categorías de la televisión.
Mejor serie dramática
- La diplomática
- La edad dorada
- El caballero de los Siete Reinos
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Caballos lentos
- Amigos y vecinos
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- El oso
- Hacks
- Margo tiene problemas de dinero
- Nadie quiere esto
- Only Murders in the Building
- Terapia sin filtro
- La maldición de Widow’s Bay
Mejor miniserie
- All her fault
- La bestia en mí
- Bronca
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Mejor actor principal: drama
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Caballos lentos
- Mark Ruffalo, Task: Unidad especial
- Rufus Sewell, La diplomática
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz: drama
- Carrie Coon, La edad dorada
- Chase Infiniti, Los testamentos
- Keri Russell, La diplomática
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Zendaya, Euforia
Mejor actor de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
- Steve Carrell, Rooster
- Matthew Rhys, La maldición de Widow’s Bay
- Jason Segel, Terapia sin filtro
- Martin Short, Only Murders in the Building
Mejor actriz de comedia
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, El Oso
- Elle Fanning, Margo tiene problemas de dinero
- Lisa Kudrow, The Comeback
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor de miniserie o película para televisión
- Riz Ahmed, El señuelo
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein
- Oscar Isaac, Bronca
- Matthew Rhys, La bestia en mí
Mejor actriz de miniserie o película para televisión
- Claire Danes, La bestia en mí
- Sally Field, Criaturas luminosas
- Carey Mulligan, Bronca
- Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
- Sarah Snook, All her fault
Mejor actor de reparto: drama
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Caballos lentos
- Tom Pelphrey, Task: Unidad especial
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Mejor actriz de reparto: drama
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, La diplomática
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Mejor actor de reparto: comedia
- Colman Domingo, Las cuatro estaciones
- Paul W. Downs, Hacks
- Harrison Ford, Terapia sin filtro
- Nick Offerman, Margo tiene problemas de dinero
- Stephen Root, La maldición de Widow’s Bay
- Michael Urie, Terapia sin filtro
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto: comedia
- Dale Dickey, La maldición de Widow’s Bay
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O’Flynn, La maldición de Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer, Margo tiene problemas de dinero
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Terapia sin filtro