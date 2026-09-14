Cultura

Premios Emmy: conozca la lista completa de los ganadores de la edición del 2026

La edición número 78 de los galardones reconoció a las producciones y actores más destacados del último año en la televisión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

14 de septiembre de 2026 a las 9:29 p. m.
La más reciente gala premió a los mejores artistas de la industria de la televisión.
La más reciente gala premió a los mejores artistas de la industria de la televisión. Foto: Getty Images

Los Premios Emmy 2026 se llevaron a cabo este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en una ceremonia que reunió a algunas de las principales figuras de la televisión y el entretenimiento.

Carlos Manuel Vesga, actor colombiano
Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026 habló con SEMANA sobre la serie que le cambió la vida

La gala correspondió a la 78.ª edición de los Premios Emmy y estuvo presentada por la reconocida actriz Mariska Hargitay, conocida por interpretar a Olivia Benson en Law & Order: Special Victims Unit. La transmisión en Estados Unidos estuvo a cargo de NBC y Peacock.

Durante la ceremonia se entregaron los reconocimientos a las producciones, intérpretes y equipos que se destacaron en las principales categorías de la televisión.

Premios Emmy: dará inicio a la esperada ceremonia
Se conocieron los ganadores de la ceremonia del 2026. Foto: Getty Images

Mejor serie dramática

  • La diplomática
  • La edad dorada
  • El caballero de los Siete Reinos
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Caballos lentos
  • Amigos y vecinos

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • El oso
  • Hacks
  • Margo tiene problemas de dinero
  • Nadie quiere esto
  • Only Murders in the Building
  • Terapia sin filtro
  • La maldición de Widow’s Bay
El colombiano Carlos Manuel Vesga hace parte del elenco de 'Pluribus', la serie más reciente de de Vince Gilligan.
De la televisión colombiana a Hollywood: el actor colombiano Carlos Manuel Vesga es nominado a los Premios Emmy 2026

Mejor miniserie

  • All her fault
  • La bestia en mí
  • Bronca
  • DTF St. Louis
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Mejor actor principal: drama

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Gary Oldman, Caballos lentos
  • Mark Ruffalo, Task: Unidad especial
  • Rufus Sewell, La diplomática
  • Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz: drama

  • Carrie Coon, La edad dorada
  • Chase Infiniti, Los testamentos
  • Keri Russell, La diplomática
  • Rhea Seehorn, Pluribus
  • Zendaya, Euforia
Premios Emmy's / Emmy
Estos son los ganadores de la más reciente velada. Foto: AFP

Mejor actor de comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
  • Steve Carrell, Rooster
  • Matthew Rhys, La maldición de Widow’s Bay
  • Jason Segel, Terapia sin filtro
  • Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor actriz de comedia

  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri, El Oso
  • Elle Fanning, Margo tiene problemas de dinero
  • Lisa Kudrow, The Comeback
  • Jean Smart, Hacks

Mejor actor de miniserie o película para televisión

  • Riz Ahmed, El señuelo
  • Jason Bateman, Black Rabbit
  • Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein
  • Oscar Isaac, Bronca
  • Matthew Rhys, La bestia en mí
Carlos Manuel Vesga, actor colombiano
Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026 habló con SEMANA sobre la serie que le cambió la vida

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

  • Claire Danes, La bestia en mí
  • Sally Field, Criaturas luminosas
  • Carey Mulligan, Bronca
  • Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
  • Sarah Snook, All her fault

Mejor actor de reparto: drama

  • Patrick Ball, The Pitt
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Shawn Hatosy, The Pitt
  • Gerran Howell, The Pitt
  • Jack Lowden, Caballos lentos
  • Tom Pelphrey, Task: Unidad especial
  • Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Mejor actriz de reparto: drama

  • Taylor Dearden, The Pitt
  • Fiona Dourif, The Pitt
  • Allison Janney, La diplomática
  • Katherine LaNasa, The Pitt
  • Sepideh Moafi, The Pitt
  • Julianne Nicholson, Paradise
  • Karolina Wydra, Pluribus
'Succession' se alzó con 27 nominaciones Foto: AFP
Premios Emmy Foto: AFP

Mejor actor de reparto: comedia

  • Colman Domingo, Las cuatro estaciones
  • Paul W. Downs, Hacks
  • Harrison Ford, Terapia sin filtro
  • Nick Offerman, Margo tiene problemas de dinero
  • Stephen Root, La maldición de Widow’s Bay
  • Michael Urie, Terapia sin filtro
  • Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto: comedia

  • Dale Dickey, La maldición de Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn, La maldición de Widow’s Bay
  • Michelle Pfeiffer, Margo tiene problemas de dinero
  • Megan Stalter, Hacks
  • Jessica Williams, Terapia sin filtro