Premios Emmy: conozca la lista completa de los ganadores de la edición del 2026

Los Premios Emmy 2026 se llevaron a cabo este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en una ceremonia que reunió a algunas de las principales figuras de la televisión y el entretenimiento.

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026 habló con SEMANA sobre la serie que le cambió la vida

La gala correspondió a la 78.ª edición de los Premios Emmy y estuvo presentada por la reconocida actriz Mariska Hargitay, conocida por interpretar a Olivia Benson en Law & Order: Special Victims Unit. La transmisión en Estados Unidos estuvo a cargo de NBC y Peacock.

Durante la ceremonia se entregaron los reconocimientos a las producciones, intérpretes y equipos que se destacaron en las principales categorías de la televisión.

Se conocieron los ganadores de la ceremonia del 2026. Foto: Getty Images

Mejor serie dramática

La diplomática

La edad dorada

El caballero de los Siete Reinos

Paradise

The Pitt

Pluribus

Caballos lentos

Amigos y vecinos

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

El oso

Hacks

Margo tiene problemas de dinero

Nadie quiere esto

Only Murders in the Building

Terapia sin filtro

La maldición de Widow’s Bay

De la televisión colombiana a Hollywood: el actor colombiano Carlos Manuel Vesga es nominado a los Premios Emmy 2026

Mejor miniserie

All her fault

La bestia en mí

Bronca

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Mejor actor principal: drama

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Caballos lentos

Mark Ruffalo, Task: Unidad especial

Rufus Sewell, La diplomática

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz: drama

Carrie Coon, La edad dorada

Chase Infiniti, Los testamentos

Keri Russell, La diplomática

Rhea Seehorn, Pluribus

Zendaya, Euforia

Estos son los ganadores de la más reciente velada. Foto: AFP

Mejor actor de comedia

Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man

Steve Carrell, Rooster

Matthew Rhys, La maldición de Widow’s Bay

Jason Segel, Terapia sin filtro

Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor actriz de comedia

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, El Oso

Elle Fanning, Margo tiene problemas de dinero

Lisa Kudrow, The Comeback

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Riz Ahmed, El señuelo

Jason Bateman, Black Rabbit

Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein

Oscar Isaac, Bronca

Matthew Rhys, La bestia en mí

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026 habló con SEMANA sobre la serie que le cambió la vida

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Claire Danes, La bestia en mí

Sally Field, Criaturas luminosas

Carey Mulligan, Bronca

Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Sarah Snook, All her fault

Mejor actor de reparto: drama

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Caballos lentos

Tom Pelphrey, Task: Unidad especial

Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Mejor actriz de reparto: drama

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Allison Janney, La diplomática

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus

Premios Emmy Foto: AFP

Mejor actor de reparto: comedia

Colman Domingo, Las cuatro estaciones

Paul W. Downs, Hacks

Harrison Ford, Terapia sin filtro

Nick Offerman, Margo tiene problemas de dinero

Stephen Root, La maldición de Widow’s Bay

Michael Urie, Terapia sin filtro

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto: comedia