Netflix sorprende con sus estrenos del 8 de septiembre: hay series y películas para todos los gustos

Netflix continúa renovando su catálogo y este martes 8 de septiembre llega con nuevas opciones para los usuarios que buscan algo diferente para disfrutar frente a la pantalla. La plataforma de streaming incorpora producciones que buscan captar la atención del público y ampliar su oferta de entretenimiento.

Se consideraba imposible de filmar: la obra maestra que Netflix resucitó y estrena en pocos días

Como ocurre cada semana, los estrenos de Netflix generan expectativa entre sus millones de suscriptores, especialmente entre quienes están pendientes de las novedades para encontrar una nueva serie, película o producción para ver. La jornada trae diferentes alternativas para públicos con gustos variados.

Por esta razón, quienes tengan una cuenta en la plataforma podrán revisar desde este 8 de septiembre las novedades que se suman al catálogo.

Fauda

Un experimentado agente israelí retoma una peligrosa misión cuando descubre que un antiguo adversario palestino, a quien durante años creyó muerto, podría seguir con vida.

Su inesperado regreso desencadena una serie de acontecimientos que rápidamente se salen de control, obligándolo a enfrentarse nuevamente con un pasado que creía haber dejado atrás.

DANG!

En esta sitcom animada, Ruthie ve cómo su vida aparentemente perfecta se desmorona, mientras Andrew y Eunice le enseñan que equivocarse también puede ser divertido.

Por otro lado, ella intenta ayudarlos a comportarse como adultos y enfrentar las responsabilidades de la vida.

Stavros Halkias: Uncle Stav

En este monólogo, Stavros Halkias habla sobre la posibilidad de convertirse en un mal tío, se burla del sistema de salud y reflexiona, con su característico humor, sobre los riesgos de vivir la vida al máximo.

Al descubierto: Mr. T

Conquistó al mundo como uno de los grandes íconos de los años ochenta. Este documental revela la historia detrás de su particular peinado, las cadenas y la icónica frase que marcaron la imagen de Mr. T. El propio actor es quien cuenta los detalles de su trayectoria y de cómo construyó su inolvidable personaje.