Serie de ‘Harry Potter’ en HBO: nuevo tráiler revela detalles de ‘La piedra filosofal’ y confirma fecha de estreno

Con motivo del evento global ‘Regreso a Hogwarts’, celebrado tradicionalmente cada inicio de septiembre, HBO y la plataforma HBO Max lanzaron este 2 de septiembre un nuevo adelanto audiovisual de la serie de Harry Potter y la piedra filosofal.

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La producción, que busca adaptar en formato televisivo la saga literaria creada por la escritora británica J.K. Rowling, confirmó que la primera temporada estará disponible a nivel mundial el 25 de diciembre de 2026.

El avance audiovisual ofrece una mirada detallada a la ambientación y a la reconstrucción visual del primer año de los alumnos en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

La producción plantea una aproximación minuciosa a los libros originales, con el objetivo de abordar pasajes de la trama y personajes que no fueron incluidos en la franquicia cinematográfica iniciada hace 25 años.

El fenómeno Harry Potter regresa a HBO. Foto: X

El tráiler inicia con el arribo de los estudiantes al castillo y centra su atención en escenas emblemáticas del primer volumen. Entre las secuencias destacadas figura la ceremonia del Sombrero Seleccionador, donde el protagonista es asignado a la casa Gryffindor, así como primeros planos del Gran Comedor durante el banquete de bienvenida.

Asimismo, el material muestra pasajes dedicados a las clases de encantamientos, el descubrimiento de la capa de invisibilidad, el enfrentamiento frente al Espejo de Oesed, la partida de ajedrez mágico y la escena del troll en los baños. El adelanto también incluye imágenes de las dinámicas de Quidditch, deporte en el que el personaje principal se desempeña como Buscador.

Uno de los elementos centrales del material revelado es la incorporación de los diálogos del nuevo elenco. En el adelanto destaca la interpretación de Paapa Essiedu como el profesor Severus Snape, cuyas primeras líneas en pantalla reflejan la fría relación inicial con el joven protagonista.

Esta reinterpretación audiovisual está liderada por una nueva generación de actores en los roles principales: Dominic McLaughlin asumirá el papel de Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout personificará a Ron Weasley.

El reparto secundario y docente cuenta con figuras reconocidas de la industria del entretenimiento:

John Lithgow como Albus Dumbledore

como Albus Dumbledore Janet McTeer como Minerva McGonagall

como Minerva McGonagall Paapa Essiedu como Severus Snape

como Severus Snape Nick Frost como Rubeus Hagrid

como Rubeus Hagrid Bel Powley y Daniel Rigby como Petunia y Vernon Dursley

y como Petunia y Vernon Dursley Katherine Parkinson como Molly Weasley

como Molly Weasley Peter Serafinowicz en el rol del poltergeist Peeves

en el rol del poltergeist Peeves Lox Pratt como Draco Malfoy

como Draco Malfoy Anton Lesser como Garrick Ollivander

como Garrick Ollivander Warwick Davis, quien regresa al universo audiovisual de la franquicia interpretando nuevamente al profesor Filius Flitwick.

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Según lo informado por la producción, la estructura del proyecto prevé dedicar una temporada completa a cada uno de los siete libros de la saga.

Esta modalidad en formato de serie de larga duración permite incorporar tramas secundarias que debieron ser omitidas en las películas debido a las restricciones de tiempo propias del cine, como es el caso de la inclusión del personaje de Peeves.

El estreno de la producción está programado para el 25 de diciembre de 2026, coincidiendo con el marco conmemorativo de los 25 años del lanzamiento de la primera adaptación cinematográfica de La piedra filosofal (estrenada originalmente en 2001).

La transmisión se realizará de forma simultánea en el canal de televisión por suscripción HBO y en la plataforma de streaming HBO Max.