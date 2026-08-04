El universo de Harry Potter continúa demostrando su capacidad para atraer a distintas generaciones, incluso 15 años después de que concluyera la saga cinematográfica original. La expectativa alrededor de la nueva serie desarrollada por HBO y Max quedó reflejada tras la presentación de su primer avance oficial, publicado el pasado miércoles 25 de marzo.

La joya de HBO Max con 3 temporadas que ya lidera el ‘ranking’ en 55 países; ideal para maratonear este fin de semana

El material promocional alcanzó 277 millones de reproducciones orgánicas durante sus primeras 48 horas, una cifra que, según la información proporcionada, representa un nuevo récord para la plataforma y duplica marcas anteriores. El resultado evidencia el enorme interés que existe alrededor de esta nueva adaptación, considerada una de las principales apuestas de HBO para los próximos años.

Uno de los aspectos que más expectativa genera es su intención de acercarse nuevamente a las novelas escritas por J.K. Rowling. La producción contempla dedicar una temporada completa a cada uno de los libros, una fórmula que permitiría desarrollar con mayor profundidad personajes, acontecimientos y subtramas que tuvieron que ser reducidos o eliminados en las películas.

El proyecto, además, parece apuntar a una audiencia amplia: por un lado, los seguidores que crecieron con los libros y las cintas; por otro, una nueva generación que tendrá la oportunidad de conocer la historia desde una adaptación televisiva de mayor extensión.

La serie de HBO Max, que será un reinicio de todo lo proyectado por la escritora, será estrenada el 25 de diciembre, adoptando los relatos de La piedra filosofal. Allí se verán los nuevos rostros, quienes se encargaran de que todo sea más fiel a los textos.

No obstante, la plataforma de streaming confirmó que habrá segunda temporada y será todo un hecho, recreando lo sucedido en La cámara de los secretos. Esta fase se rodaría en el otoño de 2026, mucho antes del estreno de la primera edición.

La intención de dicha decisión es conservar la edad de los protagonistas, sin afectar su crecimiento y la distancia entre temporadas.

La producción ha confirmado a Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, quien estará acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout en el rol de Ron Weasley.