El cambio de Hagrid en la serie de ‘Harry Potter’ que ya está causando revuelo entre sus fans: esto es lo que genera polémica

Desde que HBO Max confirmó el desarrollo de la serie de Harry Potter como uno de los proyectos más importantes de su catálogo, los seguidores de la franquicia no han dejado de compararla con la exitosa saga cinematográfica que marcó a toda una generación.

Por eso, Nick Frost, el nuevo Hagrid, señaló que no pasa nada si la nueva producción del mago, que se estrenaría el próximo 25 de diciembre en la plataforma de streaming, no le gusta a todo el mundo.

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En una entrevista concedida a The Times, el actor británico aseguró que era imposible que no existieran diferencias entre su interpretación de Hagrid y la que realizó el fallecido Robbie Coltrane durante las ocho películas de Harry Potter.

Por eso, aunque reconoció que su actuación fue memorable y representa un gran reto en su carrera, también recalcó que son trabajos completamente distintos por varias razones, entre ellas el tiempo en el que se llevó a cabo el proyecto.

“He intentado tomar lo que hizo Robbie y rendirle homenaje”, dijo Frost, “pero además aquí dispongo de ocho horas por cada temporada, mientras que Robbie tenía dos y media por película; tiene que haber algo más en él”.

Nick Frost como Hagrid en la nueva serie de Harry Potter

Según reveló el artista, su versión de Hagrid toma como base a su tío Emy, el cual contrajo la escarlatina cuando tenía diez años y “nunca volvió a crecer a partir de ese momento“.

Por otro lado, confesó que para interpretar a este emblemático personaje se ha inspirado en John Coffey, de la producción La milla verde, al que Michael Clarke Duncan se encargó de darle vida.

En este contexto, lo describió como un hombre "enorme, violento, pero infantil", comentario que llamó la atención de los seguidores de la franquicia, ya que en comparación con el Hagrid de Robbie Coltrane en las películas, es un personaje que se destaca por su carácter pacifista, algo que podría ser diferente en la interpretación de Nick Frost.

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A algunas personas no les gustará. Dirán: “Este no es mi Hagrid“. ”Y no pasa nada”, recalcó el actor, dejando en evidencia que está preparado para recibir todo tipo de comentarios respecto a este proyecto.

Por el momento, la serie de Harry Potter ha despertado la expectativa de ir más allá que las películas, sorprendiendo a los fans de la saga con su estreno en HBO que promete ser un éxito y desatar opiniones divididas.