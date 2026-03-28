Actor de Harry Potter recibió amenazas de muerte; director da detalles

La esperada serie de Harry Potter, de HBO y Max, finalmente tiene fecha de estreno. La saga llegará a las pantallas en Navidad de 2026, prometiendo una fiel adaptación de los siete libros de J. K. Rowling y expandiendo el universo mágico en formato live action.

El proyecto, producido por Warner Bros. Television, constará de ocho episodios por temporada y un presupuesto colosal de unos 250 millones de dólares solo para la primera entrega, lo que la convierte en una de las producciones más ambiciosas de la plataforma.

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En medio de la noticia se conoció que HBO implementó medidas de seguridad estrictas en el set luego de que el actor Paapa Essiedu, quien interpreta al profesor Severus Snape, revelara públicamente que recibió amenazas de muerte desde su incorporación al proyecto.

El director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, le reconoció los hechos a la revista Variety. La serie, dirigida inicialmente por Tom Burbank y con showrunners como Francesca Gardiner, ya tiene confirmada una segunda temporada en producción simultánea, cubriendo La cámara secreta, lo que asegura al menos una década de contenido para los fans.

Culpable de abuso

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Bill Cosby, el controvertido comediante estadounidense de 88 años, fue obligado a pagar casi 20 millones de dólares a Judy Huth, la mujer que lo acusa de abuso sexual en 1972, cuando ella tenía apenas 15 años.

La sentencia, emitida por un panel de nueve miembros en el Tribunal Superior de Los Ángeles, le impuso pagar 15 millones por daños punitivos y 5 millones por daños compensatorios tras determinar que el actor drogó y agredió sexualmente a Huth en la mansión de Playboy en Los Ángeles.

Cosby, quien ya cumple una condena de hasta diez años por agresión sexual en Pensilvania y se encuentra en libertad condicional por motivos de salud, enfrenta más de 60 denuncias similares de abuso por parte de mujeres que lo señalan desde los años sesenta hasta la primera década del siglo XXI, muchas de las cuales prescribieron o se resolvieron extrajudicialmente.

El comediante, cuya fortuna se estima en unos 100 millones de dólares según reportes recientes, ha alegado insolvencia en varios litigios, recurriendo a seguros y fideicomisos para cubrir demandas, lo que ha originado debates sobre si realmente enfrenta la quiebra o se trata de maniobras para evadir los pagos. El equipo legal de Cosby anunció apelación inmediata, mientras que Huth celebró la decisión como “justicia tardía pero merecida”.

Esperado regreso

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Jennifer Garner, la estrella de Hollywood, volverá al personaje de Jenna Rink, la eterna adolescente atrapada en un cuerpo adulto, en la secuela de Si yo tuviera 30. El anuncio promete una producción que explora la vida de Jenna dos décadas después, manteniendo el espíritu nostálgico y humorístico de la cinta original de 2004, dirigida por Gary Winick.

Aunque todavía no hay fecha de estreno oficial, el proyecto se realizaría de forma conjunta con Netflix, con un guion enfocado en temas contemporáneos, como la madurez digital y las redes sociales, atrayendo a una generación que creció con la película y ahora busca revivirla en streaming.

Garner, quien catapultó su carrera con este papel y ha mantenido una amistad con sus coprotagonistas Mark Ruffalo y Judy Greer, ambos en negociaciones para regresar, lidera la producción a través de su compañía Midnight Radio en alianza con Revolution Pictures.

Curiosa petición

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Anne Hathaway, la carismática protagonista de El diablo viste a la moda, se prepara para revivir su rol icónico de Andy Sachs en la secuela confirmada por Disney y 20th Century Studios, con estreno mundial programado para el 30 de abril de 2026.

En medio de las grandes expectativas por el lanzamiento de la nueva película, se conoció que Anne hizo una curiosa petición: no incluir modelos “alarmantemente delgadas”, según reveló Meryl Streep en una entrevista para Harper’s Bazaar.La cinta, dirigida por David Frankel y con Meryl Streep de regreso como la temible Miranda Priestly, promete actualizar la sátira fashion al mundo de las influencers y TikTok, con Emily Blunt ampliando su personaje de Emily Charlton.

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La original de 2006 arrasó con récords impresionantes: recaudó más de 326 millones de dólares en taquilla global, convirtiéndose en la comedia romántica de mayor éxito de la década. Además, inspiró tendencias reales, como el belt bag, y acumula 150 millones de streams en plataformas digitales, certificando su estatus de culto millennial.

Ambiciosa gira

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Camilo Echeverry, el cantautor colombiano que ha conquistado el mundo con su pop romántico, anunció su próxima gira mundial, Camilo Worldwide Tour 2026, que lo llevará por más de 40 ciudades en Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa a partir de junio.

Esta gira sigue a su exitoso De Adentro Pa Afuera Tour, de 2023, cuya última presentación en Colombia fue en el Movistar Arena de Bogotá el 15 de diciembre de ese año, donde agotó tres funciones seguidas ante 45.000 fanáticos eufóricos. El regreso de Camilo a su tierra natal está programado para el 12 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

Sus récords en plataformas digitales son imbatibles. Supera los 10.000 millones de streams en Spotify, con Índigo como el álbum latino más escuchado de la historia en la app, consolidándolo como el artista colombiano con mayor número de oyentes mensuales: más de 25 millones.

Volverá a los escenarios

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La cantante canadiense Céline Dion protagonizará un gran regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París programados para julio de 2026, marcando su retorno triunfal tras más de dos años alejada por la enfermedad de rigidez muscular progresiva que padece.

Este hito histórico llega después de un calvario que comenzó con su diagnóstico en diciembre de 2022, cuando la diva –que ha vendido 200 millones de discos– canceló su residencia en Las Vegas y giras mundiales, dejando en vilo a los fans. Dion actuará dos veces por semana durante los meses de septiembre y octubre en el Paris La Défense Arena, un recinto con capacidad para 40.000 espectadores adquirido recientemente por Live Nation.

Su más reciente documental, I Am: Céline Dion, estrenado en Amazon Prime en junio de 2024, conmovió al mundo al mostrar su lucha íntima contra la enfermedad que le provoca espasmos incontrolables, ganando elogios y un Emmy por su crudeza emocional. Con cinco Grammys, un Óscar (por Titanic), dos Golden Globes y el título de Caballero de la Legión de Honor francesa, este retorno no solo celebra su resiliencia, sino que reafirma su estatus como una de las voces más poderosas del siglo, lista para emocionar a París y al planeta entero.