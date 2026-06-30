Murió el actor Michael Byrne, recordado villano de ‘Indiana Jones’ y ‘Harry Potter’, a los 82 años

El mundo del entretenimiento despide a uno de los rostros más reconocibles del cine de carácter británico. El actor Michael Byrne falleció el pasado 20 de junio a los 82 años, según confirmaron medios internacionales, tras una destacada trayectoria de seis décadas que abarcó el teatro clásico, la televisión británica y grandes producciones de Hollywood. La noticia de su deceso se manejó con cautela y trascendió públicamente días después.

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Nacido en Londres, Inglaterra, el 7 de noviembre de 1943, Byrne descubrió su vocación artística de manera temprana. Tras recibir formación profesional en la prestigiosa Central School of Speech and Drama, el intérprete dio sus primeros pasos firmes en el teatro clásico.

En 1963, tuvo el honor de unirse a la primera Compañía Nacional de Teatro dirigida por la leyenda de la actuación Laurence Olivier, con sede en el Old Vic de Londres. Durante su permanencia en los escenarios teatrales, formó parte de producciones de gran envergadura como La muerte y la doncella en el Royal Court, Mucho ruido y pocas nueces, El jardín de los cerezos, La gaviota y Romeo y Julieta. Su imponente presencia física y su voz educada le permitieron ganar un respeto inmediato entre sus colegas de la escena británica.

Aunque su debut cinematográfico ocurrió en 1963 con la producción La espada escarlata, el reconocimiento masivo a nivel internacional le llegó gracias a su capacidad para interpretar a figuras de autoridad, militares de rango y antagonistas complejos.

Su papel más recordado a nivel global fue bajo la dirección de Steven Spielberg en 1989, cuando interpretó al coronel nazi Ernst Vogel en Indiana Jones y la última cruzada. En dicha cinta, Byrne encarnó al frío némesis de los personajes de Harrison Ford y Sean Connery, protagonizando la icónica y recordada persecución en el tanque de guerra.

Décadas más tarde, el actor ingresó a otra de las franquicias más rentables de la historia del cine: el universo de Harry Potter. En la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 (2010), asumió el papel de la versión anciana del mago oscuro Gellert Grindelwald, quien se encontraba confinado en la prisión de Nurmengard. A pesar de la brevedad de su escena junto al villano Lord Voldemort (interpretado por Ralph Fiennes), su actuación aportó una notable carga dramática e histórica a la saga escrita por J.K. Rowling.

Trayectoria cinematográfica destacada:

El águila ha aterrizado (1976)

Indiana Jones y la última cruzada (1989) como el coronel Ernst Vogel.

Braveheart (1995) junto a Mel Gibson, interpretando al soldado Green.

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 (2010) como Gellert Grindelwald.

Paralelamente a sus éxitos cinematográficos, Michael Byrne mantuvo una presencia constante en los hogares del Reino Unido gracias a sus apariciones habituales en series de televisión emblemáticas y de larga duración como Coronation Street, Casualty y la producción dramática histórica The Borgias. Su última aparición registrada en la pantalla chica tuvo lugar en 2023, en un episodio de la miniserie de comedia y drama The Phoebus Files.

En el ámbito privado, el actor estuvo casado desde 1965 con la también actriz británica Carole Nimmons. Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido reveladas por su familia ni por sus representantes legales, manteniendo la misma discreción que caracterizó la vida del actor fuera de los sets de grabación.

Tras conocerse la noticia, diversas comunidades de cinéfilos y podcasters especializados en cine clásico, como SpyHards, manifestaron sus condolencias en redes sociales, recordando la precisión técnica y la caballerosidad que, según sus allegados, caracterizaban al veterano actor británico.