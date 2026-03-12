El nuevo póster de El Diablo Viste a la Moda 2 de 20th Century Studios ya está disponible. La película promete convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos del año.

Veinte años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en esta esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

‘El diablo viste a la moda 2′: tráiler oficial de la esperada secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway

La película reúne nuevamente al elenco principal original junto al director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce una nueva pasarela de personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.

Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.

El diablo viste a la moda 2 es producida por Wendy Finerman y cuenta con Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna como productores ejecutivos. La película se estrenará exclusivamente en cines el 30 de abril.

La importancia en el cine de ‘El diablo viste a la moda’

A casi dos décadas de su estreno, El diablo viste a la moda sigue siendo una de las películas más recordadas y comentadas en redes sociales. La producción logró conquistar al público al mostrar, con una mezcla de glamour y presión, cómo funciona el exigente mundo de la moda.

La cinta llegó a los cines en 2006 y rápidamente se destacó por su elenco de primer nivel, personajes que se volvieron icónicos y diálogos que aún hoy circulan entre los fanáticos.

Su historia permitió al público asomarse a un universo tan fascinante como intimidante, retratando de forma cercana (y a veces crítica) una industria que genera admiración y también respeto.

El filme está inspirado en la novela del mismo nombre escrita por Lauren Weisberger y fue llevado al cine por el director David Frankel, quien logró darle un estilo propio a la adaptación. Gracias a eso, muchas de sus escenas terminaron convirtiéndose en momentos inolvidables para los espectadores.

‘El diablo viste a la moda 2’ ya tiene fecha de estreno: esto se sabe sobre la secuela que reúne a Meryl Streep y Anne Hathaway

Ahora, con el anuncio de la secuela, también se confirmó el regreso de varias de sus figuras principales. Las actrices Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt volverán a la historia interpretando nuevamente a Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton, los personajes que las convirtieron en parte esencial del éxito de la película.