El nuevo póster de El Diablo Viste a la Moda 2 de 20th Century Studios ya está disponible. La película promete convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos del año.
Veinte años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en esta esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.
La película reúne nuevamente al elenco principal original junto al director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce una nueva pasarela de personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.
Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.
El diablo viste a la moda 2 es producida por Wendy Finerman y cuenta con Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna como productores ejecutivos. La película se estrenará exclusivamente en cines el 30 de abril.
La importancia en el cine de ‘El diablo viste a la moda’
A casi dos décadas de su estreno, El diablo viste a la moda sigue siendo una de las películas más recordadas y comentadas en redes sociales. La producción logró conquistar al público al mostrar, con una mezcla de glamour y presión, cómo funciona el exigente mundo de la moda.
La cinta llegó a los cines en 2006 y rápidamente se destacó por su elenco de primer nivel, personajes que se volvieron icónicos y diálogos que aún hoy circulan entre los fanáticos.
Su historia permitió al público asomarse a un universo tan fascinante como intimidante, retratando de forma cercana (y a veces crítica) una industria que genera admiración y también respeto.
#Estrenos: Nuevo teaser trailer para “EL DIABLO VISTE A LA MODA 2” 👠— MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 12, 2026
Estrena el 30 de abril en cines 🍿pic.twitter.com/Iu33OLdpt1
El filme está inspirado en la novela del mismo nombre escrita por Lauren Weisberger y fue llevado al cine por el director David Frankel, quien logró darle un estilo propio a la adaptación. Gracias a eso, muchas de sus escenas terminaron convirtiéndose en momentos inolvidables para los espectadores.
Ahora, con el anuncio de la secuela, también se confirmó el regreso de varias de sus figuras principales. Las actrices Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt volverán a la historia interpretando nuevamente a Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton, los personajes que las convirtieron en parte esencial del éxito de la película.