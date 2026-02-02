‘El diablo viste a la moda 2′: tráiler oficial de la esperada secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway

El diablo viste a la moda se consolidó como una de las películas más comentadas y recordadas en redes sociales, gracias a la forma en la que retrató el exigente y fascinante universo de la moda. La cinta abrió una ventana a ese mundo glamuroso, permitiendo al público disfrutar de escenas que con el tiempo se volvieron memorables.

Estrenada en 2006, la producción destacó por su elenco de primer nivel, personajes inolvidables y diálogos que marcaron época. Su enfoque logró cautivar a audiencias muy diversas, que quedaron atrapadas por la mirada íntima y, en muchos casos, crítica de una industria tan admirada como temida.

La historia, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, fue llevada a la pantalla grande bajo la dirección de David Frankel, quien supo imprimirle un sello propio. Su adaptación consiguió que muchos de sus elementos permanecieran vigentes en la memoria colectiva, incluso años después de su estreno.

Por esta razón, el anuncio de El diablo viste a la moda 2 despertó una ola de entusiasmo y expectativa entre los seguidores de la película original. Los fanáticos celebraron la posibilidad de volver a ese universo y sueñan con reencontrarse con el elenco que dio vida a una de las historias más icónicas del cine contemporáneo.

Sin embargo, el entusiasmo aumentó con el nuevo tráiler de la cinta, donde ya se destaparon detalles de lo que sucederá en la trama.

Tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2′

Las imágenes que salieron a la luz ya dieron un vistazo a cómo es el reencuentro de Andy y Miranda, quienes llevaban mucho tiempo sin contacto. Se plasma la moda y la revista Runway como un ícono global, donde se reúnen los protagonistas para enfrentar un problema mayor.

En este espacio se ve el instante en el que vuelven a verse cara a cara con Emily, interpretada por Emily Blunt, quien ahora es una pieza clave en la industria.

De cara al estreno, que será el 30 de abril, se escucha que Andy es ahora la editora de especiales de Runway, por lo que sería un punto directo en el desarrollo de los medios impresos y digitales en la actualidad.

Reparto de ‘El diablo viste a la moda 2’

Según se reveló de forma oficial, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt retoman el proyecto, reencarnando en sus famosos personajes de Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton, respectivamente.