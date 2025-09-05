‘El diablo viste a la moda 2′: reparto, sinopsis, fecha de estreno y más detalles de la esperada película

El diablo viste a la moda ha sido una de las grandes películas comentadas en plataformas digitales, debido a la historia que llevó a la pantalla grande. El mundo de la moda abrió las puertas en esta cinta, permitiendo que los espectadores disfrutaran de escenas icónicas.

Con un sólido reparto, personajes recordados y diálogos particulares, este proyecto saltó a la fama y conquistó a un público diverso en 2006. Muchos se flecharon con esta perspectiva de la industria, detallando elementos de un escenario especial.

David Frankel logró adaptar la historia de Lauren Weisberger de una manera única, ubicando elementos que siguen vivos en la memoria de miles de personas. Por tal motivo, el anuncio de El diablo viste a la moda 2 causó sorpresa y felicidad en los fanáticos, quienes sueñan con ver al elenco reunido para dar continuidad al título original.

¿Cuál es la trama de ‘El diablo viste a la moda 2’?

De acuerdo con información recopilada por medios internacionales y especializados, la secuela se enfocará en la situación de Miranda Priestly con las revistas de lujo, ya que hay grandes pérdidas por falta de anunciantes e influencias que muevan estas propuestas tradicionales.

Emily, que trabajó para la famosa editora de moda, ahora tomará un nuevo rol, ya que será la encargada de dirigir un grupo de marcas de lujo que son necesarias para la inversión. Se desconoce si será un rol antagónico, ya que hay especulaciones sobre cómo se convertiría en la competencia de Runway.

En cuanto a Andrea, no hay información sobre su papel y el lugar que ocupará en la trama.

Reparto de ‘El diablo viste a la moda 2’

Según se reveló de forma oficial, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt retoman en el proyecto, reencarnando en sus famosos personajes de Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton, respectivamente.

A este listado se incorpora también Stanley Tucci, quien le dio vida a Nigel.

Pese a que no hay mayores detalles del reparto, otros nombres que llegaron a la producción fueron Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Justin Theroux, B.J. Novak y Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly.

Según Vogue España, figuras que estarán en el filme, ya sea con apariciones leves o cameos, serán Amelia Grey, Heidi Klum, Calum Harper, Sydney Sweeney, Ciara, Karolina Kurkowa, Marc Jacobs y Ashley Graham. Se rumora que Dua Lipa, Adele o Bad Bunny podrían tener apariciones pequeñas.

Quien no regresará será Adrien Grenier, quien le dio vida a Nate, el exnovio de Andy.

¿Cuándo es el estreno de la cinta?