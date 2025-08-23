‘Scream VII’: cambios drástico, personajes nuevos, fecha de estreno y más sobre la secuela de Ghostface

La industria del cine sigue avanzando con nuevos proyectos enfocados en el terror, apostándole a la nostalgia con cintas que reviven viejos títulos. Las secuelas modernas buscan regresar el tiempo, trayendo al presente personajes emblemáticos y recordados por el público.

Este es el caso de Scream, una franquicia que se consolidó desde los años 90 hasta la actualidad, dejando uno de los asesinos seriales más icónicos del mercado. Su creador, Wes Craven, logró reunir una historia particular, la cual trascendió y se moldeó a diferentes circunstancias.

Aunque el guionista falleció en 2015, su legado continuó y se abrió paso de la mano de nuevo directores, quienes pusieron su toque a otras entregas de Ghostface. La nueva era de esta película trajo giros inesperados, protagonistas diferentes y una trama que envolvía esa aura de años atrás.

Sin embargo, con el anuncio de Scream VII, que se estrenará en febrero de 2026, las expectativas comenzaron a crecer, soltándose preguntas sobre qué sucedería en esta cinta a comparación de las anteriores. A pesar de que todo parecía claro, tres decisiones marcaron un antes y un después en el proyecto.

Según se reveló, Melissa Barrera, intérprete de Samantha Carpenter, fue despedida del título por apoyar a Palestina, desatando una ola de reacciones en redes. A esto se le sumó la salida de otras dos importantes figuras, las cuales ensamblaban la idea inicial de la séptima entrega.

Christopher Landon, director elegido, se retiró de la producción tras estos movimientos en el reparto, afirmando que no había manera de dar continuidad a un guion que se centraba en Melissa Barrera. En el libro Your Favorite Scary Movie, de Ashley Cullins, explicó un poco de su decisión.

“Decidí retirarme una semana después de que la despidieran. Ya no había película. Todo el guion giraba en torno a ella. No firmé para hacer una película de ‘Scream’. Firmé para hacer esa película. Cuando dejó de existir, seguí adelante”, registró Ecartelera.

No obstante, Jenna Ortega, coprotagonista de la historia, también dio un paso al costado y se alejó de la cinta, mencionando que no iba acorde con lo que pensaba y tenía en mente.

“No tenía nada que ver con el sueldo ni con la programación... todo se estaba desmoronando. Si ‘Scream 7’ no iba a contar con ese equipo de directores y con esa gente de la que me enamoré, no me parecía la decisión correcta para mi carrera en ese momento”, aseguró a The Cut.

¿Cuál es la trama de ‘Scream VII’?

No se ha revelado la trama inicial de la cinta, pero circulan especulaciones en plataformas digitales, donde se menciona que Daniel Ritchman, insider, aseguraba que los antiguos asesinos detrás de Ghostface regresarían mediando la IA. Este plan buscaría afectar a la protagonista, quien creería que no logró acabar con ellos.

¿Qué se sabe de ‘Scream VII’?

Esta nueva entrega confirmó el regreso de personajes del pasado, haciendo alusión a situaciones complejas para su protagonista, Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. En el listado de retornos está Stu Macher (Matthew Lillard), Roman Bridger (Scott Foley) y Dewey Riley (David Arquette).

El elenco también contará con Courteney Cox, quien encarnará una vez más a la famosa Gale Weathers.