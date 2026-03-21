Disney confirma fechas de ‘Lilo & Stitch 2′ y ‘Los Increíbles 3′: el doble estreno que apunta a dominar el 2028

Disney reveló cuándo llegarán a los cines Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2, dos producciones clave con las que busca dominar la taquilla en 2028.

The Batman: Robert Pattinson confirma que la secuela será ‘arriesgada’ y no irá por el camino fácil

Fechas de estreno confirmadas para 2028

Según el anuncio corporativo, la secuela de acción real de Lilo & Stitch llegará primero a los cines el 26 de mayo de 2028, mientras que la nueva entrega de la familia Parr se estrenará apenas semanas después, el 16 de junio de 2028.

La decisión de ubicar ambos estrenos en plena temporada de verano no es casual.

Históricamente, este periodo concentra algunos de los mayores ingresos en taquilla, y Disney parece decidido a capitalizarlo con dos franquicias que ya demostraron su enorme poder comercial.

Por un lado, Los Increíbles 2 superó los mil millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como una de las películas animadas más exitosas de la historia reciente.

Por otro lado, la versión live-action de Lilo & Stitch también alcanzó cifras récord, superando los mil millones a nivel global tras su estreno en 2025.

Este desempeño explica por qué el estudio ha decidido continuar ambas historias, apostando por personajes que conectan tanto con nuevas generaciones como con adultos que crecieron con estas sagas.

Disney apuesta por la nostalgia y grandes franquicias

El anuncio de estas fechas no solo confirma nuevos lanzamientos, sino que refleja una tendencia más amplia dentro de Hollywood.

El uso de franquicias consolidadas como motor financiero. Disney, en particular, ha reforzado su catálogo con secuelas, remakes y adaptaciones que apelan a la memoria emocional del público.

De acuerdo con reportes recientes, la compañía busca equilibrar historias originales con propiedades ya conocidas, apostando por lo que denomina “nostalgia intergeneracional”.

En el caso de Los Increíbles 3, el proyecto fue confirmado inicialmente durante eventos de Disney como D23, y contará con parte del equipo creativo original, incluyendo la participación de Brad Bird en el desarrollo del guion.

Por su parte, Lilo & Stitch 2 continuará la historia del experimento 626 en su versión híbrida de acción real.

El proyecto marca además el regreso creativo de Chris Sanders, una figura clave en la franquicia original, lo que ha elevado las expectativas entre los seguidores.

En este contexto, el estreno casi consecutivo de Lilo & Stitch 2 y Los Increíbles 3 no solo apunta a dominar la taquilla, sino también a reafirmar el liderazgo de Disney en un mercado cada vez más competitivo.

Aunque aún no se han revelado detalles concretos sobre las tramas, el solo anuncio de las fechas ha generado una fuerte reacción entre fans y analistas de la industria.

La combinación de personajes icónicos, equipos creativos reconocidos y una estrategia de lanzamiento cuidadosamente planificada sugiere que ambos títulos serán eventos cinematográficos de gran escala.

Así, el verano de 2028 ya comienza a perfilarse como un punto clave para el cine global.

Disney apuesta fuerte por dos historias que, más que secuelas, representan el peso emocional de toda una generación.