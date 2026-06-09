La familia de Toy Story continúa creciendo. Disney y Pixar confirmaron que la cantante y actriz mexicana Belinda formará parte del elenco de doblaje en español para Latinoamérica de Toy Story 5, una de las películas animadas más esperadas de 2026. La artista dará voz a Lilypad, un nuevo personaje que tendrá un papel clave en la historia y que simboliza el choque entre los juguetes tradicionales y la tecnología contemporánea.

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El anuncio convierte a Belinda en la más reciente incorporación de una producción que también contará con las participaciones de Bad Bunny y el productor argentino Bizarrap en el doblaje para el público hispanohablante. La película llegará exclusivamente a los cines el próximo 17 de junio de 2026, marcando el regreso de una de las franquicias más exitosas en la historia de la animación.

‘Ser parte de Toy Story 5 es un sueño hecho realidad. Crecí viendo estas películas y emocionándome con personajes que marcaron a toda una generación’, señaló Belinda a través de un comunicado distribuido por Disney.

¿Quién es Lilypad?

TOY STORY 5 - © 2025 Disney/Pixar. Todos los derechos reservados Foto: Pixar

De acuerdo con Disney y Pixar, Lilypad es una tableta inteligente con forma de rana que se ha convertido en el juguete favorito de Bonnie, la niña que heredó a Woody y sus amigos al final de Toy Story 3. Su llegada representa un desafío para los juguetes clásicos, ya que encarna una nueva forma de entretenimiento basada en la conectividad digital.

El personaje será interpretado en la versión original en inglés por la actriz y nominada al Emmy Greta Lee, reconocida internacionalmente por su trabajo en la película Past Lives. Dentro de la historia, Lilypad promueve una plataforma de comunicación llamada El Estanque, convencida de que la tecnología puede ayudar a Bonnie a relacionarse mejor con otros niños.

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La trama girará precisamente en torno al conflicto entre el juego tradicional y los dispositivos tecnológicos, una temática que busca conectar con las nuevas generaciones sin perder la esencia emocional que convirtió a Toy Story en un fenómeno global.

El regreso de Woody, Buzz y Jessie

La quinta entrega de Toy Story 5 llegará a todas las salas de cine mundial el 17 de junio 2026. Foto: Pixar

La nueva entrega reunirá nuevamente a los personajes más queridos de la saga. En la versión original regresan Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie, acompañados por otros integrantes históricos del universo Pixar.

La película está dirigida por el ganador del Oscar Andrew Stanton, uno de los creativos más importantes en la historia del estudio y responsable de clásicos como Buscando a Nemo y WALL-E. La codirección corre a cargo de Kenna Harris, mientras que la banda sonora volverá a estar en manos del compositor Randy Newman, creador de algunas de las canciones más emblemáticas de la franquicia.

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Disney confirmó que Bizarrap se suma al elenco de voces de doblaje en español de Toy Story 5. Foto: Disney Studios LA

Además de Belinda, Disney ha apostado por figuras de enorme popularidad en el mundo hispano para ampliar el alcance internacional de la película.

Bad Bunny prestará su voz a un nuevo juguete con forma de rebanada de pizza y gafas de sol, mientras que Bizarrap interpretará a un personaje relacionado con una comunidad de juguetes olvidados. Ambos compartirán espacio dentro de esta nueva aventura que busca acercar la franquicia a nuevas audiencias. Diversos medios internacionales también han informado sobre la participación de la actriz española Penélope Cruz en la producción, formando parte de un grupo de nuevos personajes que ampliarán el universo de la saga.

La saga ha acumulado más de 3.300 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos.