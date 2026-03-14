Actriz de Harry Potter estaría saliendo con exnovio de Belinda, esto se sabe del importante empresario

Emma Watson, la actriz británica reconocida mundialmente por su icónica interpretación de Hermione Granger en la saga de Harry Potter, ha sido vista en los últimos meses junto al empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, heredero de una de las familias más acaudaladas del país.

La pareja fue captada cenando en Ciudad de México y en destinos exclusivos, como Punta Mita y Courchevel, confirmando un romance que se habría iniciado alrededor de diciembre de 2025.

El colombiano detrás de la nueva serie de Harry Potter en HBO

Hevia Baillères, de 36 años, es fundador y director ejecutivo de HBeyond, una firma de inversión en tecnologías transformadoras, y ha liderado proyectos como la empresa de inteligencia artificial Inside y la red de casilleros inteligentes Lok, la más grande de América Latina. En el pasado, entre 2022 y 2024, mantuvo una relación con la cantante mexicana Belinda, cuya ruptura estuvo, supuestamente, ligada a tensiones familiares, que incluso habrían inspirado la canción Heterocromía.

Cadena perpetua

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Ivanna Lisette Ortiz, una mujer de 35 años residente en Florida, ha sido identificada como la principal sospechosa de disparar repetidamente contra la mansión de Rihanna en el exclusivo barrio de Beverly Crest, Los Ángeles, el pasado domingo 8 de marzo de 2026, alrededor de la 1:20 de la tarde.

Ortiz enfrenta 14 cargos, entre ellos intento de asesinato, agresión con arma semiautomática, uso ilegal de arma de fuego y disparos contra una vivienda habitada. La fianza fue fijada en 1,8 millones de dólares y la próxima audiencia se realizará el 25 de marzo. De ser declarada culpable, la mujer podría recibir cadena perpetua en una prisión estatal.

Según la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles, Ortiz llegó en un Tesla a la residencia de la actriz y cantante de Hollywood con un rifle semiautomático tipo AR-15 y abrió fuego en al menos nueve ocasiones, impactando una puerta de la propiedad y un vehículo estacionado, mientras la artista se encontraba dentro junto con su pareja, A$AP Rocky, y sus tres hijos pequeños. La policía de Los Ángeles la arrestó poco después en un centro comercial a 12 kilómetros del lugar, donde se recuperaron casquillos de bala que confirman el uso de un arma de asalto.

Matrimonio inesperado

Foto: Instagram @corzosilvia

Silvia Corzo, la reconocida expresentadora colombiana originaria de Bucaramanga y abogada de profesión, sorprendió a sus seguidores al celebrar una ceremonia de sologamia o matrimonio consigo misma.

Ella compartió el ritual simbólico en redes sociales, generando todo tipo de reacciones. En el ritual pronunció votos de amor propio: “Le digo que sí a la vida y me digo que sí, me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor”.

Fuera de las pantallas, desde su retiro televisivo, se ha reinventado como coach espiritual certificada, terapeuta de cuencos tibetanos y gong, y maestra en curso de milagros. Actualmente, imparte conferencias y talleres sobre salud mental, autocuidado y gestión emocional para ayudar a otros a priorizar su bienestar interior.

Perdió batalla legal

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La superestrella del pop estadounidense Katy Perry perdió la batalla legal contra Katie Perry, una diseñadora australiana de moda con sede en Sídney, a causa del uso de su nombre como marca registrada, en un fallo emitido el 11 de marzo de 2026 por el Tribunal Superior de Australia.

El litigio, que se inició en 2009 cuando la cantante preparaba su gira Hello Katy en el país y donde planeaba vender merchandising, como ropa y accesorios, bajo su nombre artístico, alegó que la marca de la diseñadora, registrada en 2008 para prendas de vestir, generaba confusión y afectaba su reputación comercial. El caso tomó impulso en 2019 ante el Tribunal Federal tras años de oposiciones y apelaciones contradictorias, extendiéndose por más de 16 años con fallos iniciales a favor de la modista y reversiones que priorizaban la fama global de la cantante.

En una decisión mayoritaria, el máximo tribunal australiano determinó que la marca Katie Perry de la diseñadora no viola la legislación de propiedad intelectual, no induce a confusión entre consumidores ni daña la reputación de la cantante. El dictamen le permite continuar comercializando su línea de ropa sin restricciones y ordena que la cantante Katy Perry cubra los costos del proceso. La diseñadora australiana celebró la victoria en redes con un mensaje emotivo: “Este caso trataba de defender lo que es correcto y demostrar que todos importamos. Creí en mi negocio y en la justicia”.

Polémica renuncia

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Eugenia de York, hija menor del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson, ha renunciado a su cargo como patrona de Anti-Slavery International, la organización benéfica más antigua del mundo, fundada en 1839 y dedicada a combatir la esclavitud moderna, incluyendo la trata de personas, el trabajo forzado y la explotación infantil. La decisión se da luego de siete años de compromiso en los que visibilizó la causa, junto con líderes globales.

La entidad emitió un comunicado agradeciendo su apoyo y deseando que continúe la lucha por la libertad universal. Varios medios británicos, como el Daily Mail, relacionan la intempestiva renuncia con el caso contra su padre, relacionado con el escándalo de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores. El expríncipe Andrés, catalogado como el hijo favorito de la reina Isabel II, fue detenido y liberado pocas horas después el 19 de febrero de 2026 bajo sospecha de mala conducta en cargo público, convirtiéndose así en el primer miembro de la familia real arrestado en la historia moderna.

En el ojo del huracán

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Timothée Chalamet, el actor estadounidense de 30 años nominado al Óscar por Marty Supreme, se encuentra en el ojo del huracán tras declarar en un programa de televisión de Variety que “a nadie le importa ya” el ballet y la ópera.

Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes, desatando una ola de indignación en el mundo de las artes escénicas, a tal punto que teatros como el Municipal de Santiago, la Ópera de París y el Metropolitan Opera de Nueva York respondieron con videos desafiantes.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, al igual que Alondra de la Parra y bailarines como el colombiano Fernando Montaño criticaron públicamente al actor, argumentando que estas disciplinas están más vivas que nunca gracias a las audiencias fieles. Expertos aseguran que la polémica podría erosionar su favoritismo en la ceremonia de los Premios Óscar el 15 de marzo en Los Ángeles.