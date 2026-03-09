Mundo

La lujosa mansión de Rihanna en Beverly Hills fue atacada a disparos. Esto se conoce hasta el momento

El hecho ocurrió mientras la cantante estaba dentro de su vivienda.

Redacción Mundo
9 de marzo de 2026, 11:08 a. m.
Rihanna, cantante y empresaria.
Rihanna, cantante y empresaria. Foto: Getty Images

La residencia de la cantante y empresaria Rihanna en el exclusivo barrio de Beverly Crest, en Los Ángeles, fue escenario de un tiroteo el domingo 8 de marzo, cuando una mujer abrió fuego contra la propiedad mientras la artista se encontraba dentro de la vivienda, según informaron autoridades locales y medios estadounidenses.

De acuerdo con reportes citados por Reuters y otros medios, la policía recibió una llamada de emergencia alrededor de la 1:20 p. m. (hora local) alertando sobre disparos en las inmediaciones de la casa de la artista. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron evidencia de varios disparos contra la propiedad, aunque no se reportaron personas heridas.

Según las primeras versiones de la investigación, la cantante se encontraba dentro de la vivienda en el momento del ataque. La policía no confirmó si otros miembros de su familia estaban presentes.

Rihanna en previas del Super Bowl.
El incidente ocurrió en horas de la tarde del domingo. Foto: Getty Images via AFP

Rihanna vive en la propiedad junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus hijos. La vivienda está ubicada en Beverly Crest, una zona de lujo en las colinas de Los Ángeles conocida por albergar a numerosas celebridades y empresarios.

Las autoridades indicaron que la sospechosa habría llegado al lugar en un vehículo y disparado varias veces desde el automóvil hacia la residencia, antes de abandonar la zona. Investigadores citados por medios locales señalaron que entre siete y diez disparos habrían sido efectuados, varios de los cuales impactaron el exterior de la casa.

Al menos uno de los proyectiles habría atravesado una pared de la mansión, lo que llevó a la policía a tratar el incidente como un ataque grave, aunque por ahora no se ha confirmado que la artista fuera el objetivo directo.

Rihanna cantará en Arizona el 12 de febrero. Foto: Getty Images.
Rihanna estaba en la vivienda cuando ocurrió el incidente. Foto: Foto: Getty Images.

Poco después del tiroteo, la policía localizó y arrestó a una mujer que sería la presunta responsable del ataque. La sospechosa, cuya identidad no ha sido divulgada oficialmente, fue puesta bajo custodia mientras las autoridades continúan investigando las motivaciones detrás del tiroteo.

El caso fue asumido por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, una unidad especializada que suele encargarse de incidentes graves y de investigaciones relacionadas con figuras públicas. Hasta el momento, las autoridades no han indicado si la mujer tenía algún tipo de relación con la cantante ni si el ataque estaría vinculado a un intento de acoso o a otro tipo de conflicto.

Aunque el tiroteo contra la casa de Rihanna no dejó víctimas, la investigación continúa para determinar si el ataque fue planificado, si la artista era el objetivo directo o si se trató de un acto aislado. Ni Rihanna ni sus representantes han emitido declaraciones públicas sobre el incidente hasta ahora.

