Caso Yulixa Toloza: capturan en Venezuela a dueña de la estética y su pareja; no estaban solos

Las autoridades venezolanas capturaron este martes, 19 de mayo, a dos ciudadanos señalados de estar presuntamente implicados en la desaparición de la colombiana Yulixa Consuelo Toloza, cuyo caso ha generado conmoción en ambos países tras el hallazgo de un cuerpo que correspondería a la mujer desaparecida, luego de someterse a un procedimiento estético ilegal en Bogotá.

Encuentran cuerpo que podría ser de Yulixa Toloza. Fiscalía adelanta las verificaciones

De acuerdo con información entregada por el Servicio de Investigación Penal (SIP-Guanare) del Cuerpo de Policía del estado Portuguesa, los detenidos fueron identificados como Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30, quienes son pareja sentimental y eran requeridos por la justicia colombiana.

Según las autoridades, ambos tienen orden de captura por los delitos de desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio, en medio de las investigaciones por el caso de Yulixa Toloza.

La captura se produjo en la parroquia Quebrada de la Virgen, en el municipio Guanare, estado Portuguesa, justo cuando la pareja regresaba a territorio venezolano procedente de Colombia.

Al momento del procedimiento, los sospechosos viajaban acompañados de sus dos hijos menores de edad y de la madre de la mujer capturada.

Fueron capturados en Venezuela Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30. Foto: Policía del Estado Portuguesa

El operativo fue confirmado por el general de brigada Luis Alberto Morales Guerrero, comandante de la Policía Estadal de Portuguesa, quien aseguró que el procedimiento estuvo liderado por el comisario jefe Freddy Segovia, director del SIP-Guanare. Además, indicó que ambos detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

El caso de Yulixa Toloza ha generado indignación luego de que la mujer desapareciera tras practicarse un procedimiento estético denominado lipólisis láser, una técnica de moldeamiento corporal que utiliza energía láser para eliminar grasa localizada mediante pequeñas cánulas.

Según las autoridades, el establecimiento no contaría con los permisos necesarios para realizar intervenciones invasivas. Hoy, 19 de mayo, fue hallado un cuerpo sin vida en una vía entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, que podría ser el de la colombiana.

En medio de las investigaciones también surgieron versiones que apuntaban a que los dueños de la clínica estética donde fue intervenida Yulixa habrían salido de Colombia antes de que avanzaran las pesquisas judiciales.

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Velatón por la desaparición de Yulixa Toloza

Mientras avanzan las investigaciones, familiares, amigos y vecinos de Yulixa Toloza realizan una velatón en el barrio Santa Lucía, en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, para rendir homenaje a la mujer de 52 años.

Con velas encendidas, globos blancos y fotografías de Yulixa, la comunidad se reúne a esta hora en medio del dolor y la indignación por el caso que ha conmocionado al país.

Aunque el alcalde Carlos Fernando Galán y la Policía ya se refirieron al hallazgo del cuerpo como si correspondiera a la víctima, lo cierto es que Medicina Legal todavía no ha confirmado oficialmente la identidad y continúa adelantando las verificaciones forenses correspondientes.