Revelan primeras imágenes del lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida que pertenecería a Yulixa Toloza: se ve detalle clave

Las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida a un costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca, que pertenecería a Yulixa Toloza, mujer que desapareció el pasado 13 de mayo tras haberse realizado un procedimiento en un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.

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“Como parte de las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue encontrado a un costado de una carretera, en Apulo (Cundinamarca), un cuerpo que guardaría coincidencias y correspondería al de la mujer que fue reportada como desaparecida, luego de un procedimiento estético realizado en Bogotá”, informaron desde la Fiscalía.

Por lo tanto, uniformados de la Sijín realizaron las diligencias de inspección del cuerpo para posteriormente trasladarlo hasta las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde a través de la necropsia establecerán si el cuerpo realmente pertenece, o no, a Yulixa.

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Ahora, cuando han pasado pocas horas de ese suceso, desde Bomberos Cundinamarca revelaron las primeras imágenes del lugar donde fue encontrado el cuerpo.

En una de la imágenes compartidas por Bomberos Cundinamarca, más exactamente en la tercera que se comparte a continuación, se observa lo que sería cabello.

En la imagen, algunos uniformados de la Policía, entre otras personas, que llegaron a la zona donde fue encontrado el cuerpo que pertenecería a Yulixa Toloza. Foto: Bomberos Cundinamarca.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para establecer si pertenece, o no, al de Yulixa Toloza. Foto: Bomberos Cundinamarca

En esta imagen, lo que sería parte de una cabellera. Foto: Bomberos Cundinamarca

Otra imagen del punto donde hallaron el cuerpo que sería el de Yulixa Toloza. Foto: Bomberos Cundinamarca.

Una vez se reportó el hallazgo del cuerpo en Apulo, quien se pronunció al respecto a través de su cuenta en X fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El mandatario de los bogotanos indicó que, efectivamente, el cuerpo sería de Yulixa Toloza. De hecho, Galán dijo que habló con la mamá de la mujer de 52 años.

“Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos entristece a todos en Bogotá”, dijo Galán en su escrito en X, esta tarde de martes.

Por último, el alcalde de Bogotá pidió a las autoridades redoblar esfuerzos para dar con el paradero de quienes habrían acabado con la vida de Yulixa.

“Les pido a las autoridades que redoblen esfuerzos para dar con el paradero de los asesinos de Yulixa. No podemos fallar en asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron”, concluyó Galán.