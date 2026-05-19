Conmoción en el país tras el hallazgo de un cuerpo en Cundinamarca que sería el de Yulixa Toloza, la mujer que se practicó una cirugía estética en una clínica de garaje en Bogotá y no volvió a su casa.

Las autoridades habían desplegado toda una estrategia para ubicar a Toloza, quien fue reportada por sus amigos y familiares como desaparecida.

El caso tomó relevancia en el país tras los detalles que se comenzaron a revelar sobre su desaparición. Una mujer con recursos económicos limitados que buscaba mejorar su apariencia física.

Para esto accedió a una cuestionada clínica en el sur de Bogotá. La cirugía la dejó en pésimo estado de salud y, en lugar de ser llevada a una clínica u hospital, los responsables del centro estético diseñaron un plan para desaparecer su cuerpo.

Sobre la investigación, dijo la Policía que “como resultado de las labores investigativas, que incluyeron el análisis de más de 100 horas de video, seguimiento de rutas y verificación de información en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, fue ubicado en la ciudad de Cúcuta el vehículo en el que habría sido trasladada la víctima”.

El automotor fue ubicado en un sector residencial de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Suministrado a Semana

Agregó la Policía que “este avance permitió la captura de dos ciudadanos extranjeros por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Así mismo, en desarrollo de las actividades de búsqueda e investigación, fue hallado un cuerpo en zona vial entre los municipios de Apulo y Anapoima, departamento de Cundinamarca; este correspondería a la víctima”.

Es de anotar que recientemente la Policía ubicó el vehículo en el que habría sido movilizada Toloza. El automóvil fue encontrado en Cúcuta, Norte de Santander, y según la investigación, los otros sospechosos habrían escapado hacia Venezuela.