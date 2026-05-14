Pálida, sin poder respirar ni hablar bien: últimos videos de Yulitza Toloza antes de desaparecer tras procedimiento estético

Los últimos videos de Yulitza Toloza antes de desaparecer tienen conmocionada a Bogotá. Las imágenes, grabadas luego de que le practicaran una lipólisis láser, este miércoles 13 de mayo, en Beauty Láser, un centro estético en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, tienen preocupados a allegados y familiares.

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En las imágenes grabadas después del procedimiento, se observa a la mujer desorientada, pálida y sin poder responder. Ella está sentada inestable sobre una camilla y todavía lleva puesta su ropa normal.

En los registros audiovisuales, difundidos en redes sociales, Yulitza aparece con la mirada perdida y en aparente estado de confusión. La mujer no pronuncia palabra ni reacciona ante quienes la rodean y quienes, al parecer, estaban a cargo de su cuidado.

Cámaras de seguridad del sector captaron cómo al parecer dos hombres se habrían llevado a la mujer

En el transcurso de la jornada se han dado a conocer más detalles de lo sucedido. De acuerdo con Noticias RCN, unas grabaciones captadas por cámaras de seguridad cerca del establecimiento muestran cómo dos hombres sacan a Yulitza del lugar y la trasladan hasta un vehículo particular horas después del proceso estético.

El registro muestra que la mujer iba en un evidente estado de vulnerabilidad mientras era sostenida por ambos sujetos. Según reportó el noticiero, las cámaras captaron el momento exacto en el que fue retirada del sitio tras la intervención estética.

Las grabaciones previas a ese momento son precisamente las que hoy generan más interrogantes, pues muestran que Yulitza evidenciaba un delicado estado físico minutos antes de salir del establecimiento y que ningún familiar fue notificado de que sería trasladada.

El caso tomó aún más gravedad luego de que la Secretaría Distrital de Salud confirmara que el establecimiento donde presuntamente se realizó el procedimiento no contaba con habilitación sanitaria ni autorización para prestar este tipo de servicios.

Además, la entidad informó que activó acciones inmediatas de inspección, vigilancia y control tras conocerse la denuncia sobre la desaparición de la mujer de 52 años.

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¿Qué es la lipólisis láser?

El procedimiento al que se sometió corresponde a una técnica de moldeamiento corporal que utiliza energía láser para eliminar grasa localizada mediante pequeñas cánulas. Aunque suele promocionarse como mínimamente invasivo, especialistas advierten que requiere vigilancia médica y monitoreo posterior debido a posibles riesgos y complicaciones.

A medida que las investigaciones progresan, los videos siguen causando enojo y dudas sobre dónde está Yulitza y qué realmente sucedió con ella, así como por qué salió del lugar en el estado que mostraron las cámaras.