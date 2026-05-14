Pasaporte sin cita en Soacha: fechas y lugares para tramitarlo sin ir a Bogotá

Se informó que en el municipio de Soacha se realizará una jornada especial de expedición y renovación de pasaportes.

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Esto ayudaría a miles de personas que necesitan su pasaporte, adelantando el trámite sin necesidad de desplazarse a la ciudad de Bogotá.

Según indicó la Alcaldía de Soacha, esta jornada se extenderá por tres días consecutivos con el fin de llegar a la mayor cantidad de personas posible.

Podrán acceder al pasaporte sin necesidad de desplazarse a Bogotá. Foto: Colprensa

¿Qué días se realizará?

La jornada se realizará del 20 al 23 de mayo, en el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, en la sede de la Alcaldía de Soacha, específicamente en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Esto se logra gracias a un proceso articulado entre la Alcaldía de Soacha y la Cancillería y soluciona si algún ciudadano no ha podido conseguir cita física.

¿Cuánto cuesta el pasaporte?

Según lo informado por la Cancillería y la Alcaldía de Soacha, el costo del pasaporte es 195.000 pesos y las personas que cuenten con el certificado electoral vigente pueden acceder a un descuento del 10 %.

Requisitos de expedición

Llevar consigo la cédula de ciudadanía original.

Si se va a renovar, es importante llevar el pasaporte antiguo.

Si el documento se le va a expedir a un menor de edad, este debe ir acompañado de alguno de sus padres o de su representante legal. La persona acompañante deberá estar plenamente identificada con la cédula de ciudadanía. Además, se debe presentar el registro civil de nacimiento expedido por el notario, registrador o cónsul.

Esto se logró gracias a un proceso articulado entre la Alcaldía de Soacha y la Cancillería. Foto: getty images

Recomendaciones

Es necesario revisar periódicamente el estado de vigencia del pasaporte. De ese modo, se pueden evitar inconvenientes a la hora de viajar fuera del país.

Este documento contiene los registros de entrada y salida de los diferentes territorios extranjeros, además de ser el depositario de las visas aprobadas al portador.

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De igual modo, revisar el estado de las visas ayuda a estar al tanto de la situación migratoria de cada persona.

Asimismo, mantenerse informado sobre las novedades que la Cancillería comunica por medio de sus canales oficiales podría ser beneficioso ante cambios en los trámites o jornadas especiales de expedición, como las que se adelantarán próximamente en el municipio de Soacha.