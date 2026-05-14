Tragedia en antigua sede de la Policía de Bogotá: patrullero apareció muerto en un baño junto a su arma de dotación

Una verdadera tragedia fue lo que ocurrió al interior de la antigua sede de la Policía Metropolitana de Bogotá. Un patrullero fue encontrado muerto al interior de un baño y todo apunta a que, al parecer, se habría quitado la vida.

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La víctima fue identificada como Julián David Benítez Zárate, de 19 años, quien pertenecía al Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, el uniformado llegó hasta el sitio con normalidad y recibió su arma de dotación hacia las 8:00 a. m. de este miércoles 13 de mayo. Al parecer, tenía que hacer jornada de vigilancia en la Casa de Nariño.

Pocos minutos después, hacia las 8:15 p. m., Benítez Zárate habría ingresado hasta un baño en las instalaciones policiales y fue en ese momento en el que sus compañeros escucharon un disparo.

Al parecer, todo se trataría de un suicidio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez pasó esto, acudieron rápidamente a esta zona y al abrir la puerta verificaron que la tragedia se consumó: todo indica que el patrullero se disparó en la cabeza y acabó con su vida.

Después de lo que ocurrió, los otros policías informaron rápidamente a las autoridades judiciales para que iniciaran el procedimiento correspondiente.

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Hasta el sitio llegó un equipo de criminalística y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, quienes se encargaron de la inspección técnica del cadáver e iniciaron las primeras pesquisas para establecer con exactitud cómo habría ocurrido todo.

Los investigadores están tratando de averiguar qué pasó en esos 15 minutos en los que el patrullero recibió su arma y entró al baño. También se quiere saber por qué Benítez Zárate hizo esto, ya que la primera suposición es que fue un suicidio.

Las investigaciones se están adelantando para esclarecer qué fue lo que pasó con este policía. Foto: Policía Nacional/Colprensa/Montaje:Semana

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que confirmó que ya se está llevando a cabo una investigación disciplinaria por parte de la Inspección General y una indagación preliminar desde la Justicia Penal Militar.

“La Institución dispuso de un acompañamiento integral a la familia y expresa su solidaridad a sus seres queridos, amigos y compañeros del señor patrullero”, añadió.