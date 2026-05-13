Video: un hombre ingresó al colegio de su hijo para presuntamente intentar agredirlo; así lo interceptaron

En la mañana de este miércoles, 13 de mayo, se registró un incidente de violencia intrafamiliar en una institución educativa de la localidad de Engativá. Según el reporte oficial de las autoridades, un hombre ingresó de manera irregular a las instalaciones con el objetivo de agredir presuntamente a un menor de edad, quien ha sido identificado como su hijo.

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Para acceder al plantel, el individuo agredió inicialmente a uno de los guardias de seguridad que intentó detenerlo en la entrada. Una vez dentro, el hombre se dirigió hacia el estudiante; sin embargo, la reacción del equipo de vigilancia privada fue inmediata.

El cuerpo de seguridad del recinto detectó los movimientos del sujeto a través del sistema de monitoreo y avisó oportunamente a la Policía Metropolitana para proceder con la captura.

Tensión en Engativá: Hombre irrumpe en colegio para agredir a su hijo y termina capturado Foto: SEMANA

Intervención y medidas legales

Un integrante del equipo de seguridad intervino físicamente para salvaguardar la integridad del menor hasta la llegada de las patrullas. Gracias a esta acción, los uniformados lograron la detención del señalado en el lugar de los hechos. La Policía confirmó que el hombre enfrentará cargos por el delito de violencia intrafamiliar y subrayó la necesidad de reportar estos incidentes de forma inmediata.

Este sujeto pasó por encima de los vigilantes del colegio de su hijo, en Engativá, para agredirlo. Todo fue captado por las cámaras del #C4Bogotá, lo que permitió su captura por violencia intrafamiliar.



El uso de la tecnología y el trabajo de las autoridades ha permitido que en… pic.twitter.com/EOlCIGct3M — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 13, 2026

Al respecto, el secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó la eficacia de las herramientas de control instaladas en el sector. “Este caso evidencia cómo la articulación entre la tecnología y la reacción policial permite actuar de manera inmediata frente a hechos de violencia”, afirmó el funcionario.

Asimismo, Restrepo señaló que se mantiene el fortalecimiento del sistema de videovigilancia para proteger a la población infantil y adolescente en entornos escolares.

Panorama de la violencia intrafamiliar en la capital

Este suceso ocurre en un contexto en el que las denuncias por agresiones en el entorno familiar han mostrado un incremento en Bogotá durante el inicio de 2026.

Tensión en Engativá: Hombre irrumpe en colegio para agredir a su hijo y termina capturado Foto: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Según datos oficiales, entre enero y febrero se reportaron 8.999 casos, lo que representa un aumento del 37 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las estadísticas actuales reflejan un promedio de 152 hechos diarios, lo que equivale a aproximadamente seis casos registrados cada hora en la ciudad.

Los datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) indican que el hogar sigue siendo el escenario principal de estos altercados, concentrando el 79 % de los reportes.

Ante esta situación, el Distrito proyecta la apertura de nuevas comisarías de familia durante el presente año y la implementación de horarios extendidos hasta las 11:00 p. m. para facilitar la recepción de denuncias y la gestión de medidas de protección para las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres y menores de edad.