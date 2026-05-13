Cae hombre por presuntamente asesinar a su esposa y herir a sus dos hijos menores de edad

Un hombre señalado de asesinar a su esposa y dejar heridos a sus dos hijos menores de edad en Yalí, Antioquia, fue capturado por las autoridades. El hecho se registró el viernes, 8 de mayo, lo que causó indignación entre la ciudadanía, que exigió justicia.

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El tamaño de la problemática de la violencia contra la mujer es grave. Foto: Getty Images

El alcalde de esta población, Jhon Jairo Giraldo, fue quien confirmó la noticia y precisó que por el caso habrá justicia.

“Darles la buena noticia es que ya fue capturado este hombre que acabó con la vida de su esposa, intentó acabar con la vida de sus hijos; ya está en manos de las autoridades competentes”, dijo el mandatario.

Giraldo también envió un mensaje de tranquilidad a los campesinos que tenían temor porque el señalado asesino estaba libre.

“Darles la tranquilidad a todos nuestros campesinos que estaban muy preocupados y a todo el pueblo del casco urbano”, finalizó el alcalde.

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Según la información que se ha conocido, el hombre habría asesinado a su esposa dentro de su vivienda y luego atacó a sus dos hijos menores de edad.

Una vecina de la zona fue la que se percató de lo que estaba sucediendo, lo que permitió que los niños fueran auxiliados y llevados a centros asistenciales cercanos.

Tras la captura de este hombre, lo trasladaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y que sea presentado ante un juez con funciones de control de garantías por los delitos de feminicidio y tentativa de homicidio.

Violencia contra la mujer puede ser denunciada por la línea de emergencia 123 de la Policía. Foto: cortesía

El llamado de las autoridades es para que las personas puedan denunciar cualquier tipo de violencia que vengan sufriendo por medio de la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional.

Según la Fiscalía General de la Nación, cualquier tipo de violencia física o psicológica que ocurra dentro del núcleo familiar, ya sea maltrato infantil, al adulto mayor o entre otros familiares, se denomina violencia intrafamiliar y debe ser denunciada.