“Nadie nos abatirá”: el conmovedor mensaje de la familia del periodista asesinado Mateo Pérez Rueda tras su sepelio

Este martes, 12 de mayo, se conocieron unas conmovedoras palabras de la familia del periodista y director del medio El Confidente, Mateo Pérez Rueda, de 25 años, quien fue asesinado en zona rural de Briceño, Antioquia, por las disidencias de alias Calarcá.

Colgado de la rama de un árbol hallaron carné de Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado en Briceño; su moto también fue encontrada

En el escrito realizado desde Yarumal, sus seres queridos agradecieron a todo el país que se movilizó por el caso del joven periodista, quien murió haciendo reportería en una zona donde reina la violencia y los grupos armados.

“Nosotros, la familia Pérez Rueda, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos y todas aquellas personas que con su humanidad nos han abrazado en estos dolorosos momentos y han honrado la memoria de nuestro hijo y hermano Mateo Pérez Rueda”, se lee en el documento.

Hallan moto del periodista Mateo Pérez Rueda. Foto: Redes sociales.

Los familiares de Mateo agradecieron a los periodistas y medios de comunicación del ámbito local, nacional e internacional.

“A los medios de comunicación y periodistas locales, regionales, nacionales e internacionales e independientes, extendemos nuestra gratitud por hacer eco de la situación que atravesamos y la generosa compañía que con sus plataformas han dispuesto al servicio de la verdad y la razón”, expresaron.

Recuperan el cadáver de Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Briceño. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, agradecieron el papel de todas las entidades que participaron para apoyar a la familia en medio de esta difícil situación.

“Abrazamos a las instituciones que con su decidida acción y generosa disposición nos orientaron y lograron que nuestro hijo Mateo pudiese tener una cristiana sepultura”, indicaron.

Al tiempo que agradecieron a la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo, el Ejército, la Policía Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Iglesia Católica.

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Y es que uno de los apartes más conmovedores estuvo en las palabras que aseguraron que el legado del periodista no será olvidado.

“El legado de Mateo está presente, seguirá inoculado en nuestros corazones y se mantendrá firme como sus letras y pensamientos. Gracias a todos y todas por llenarnos de fortaleza para seguir adelante; nadie nos abatirá y quitará la esperanza y convicción de seguir haciendo grande la patria, esa que narró Mateo, y por la que ofreció su vida”, concluyeron.