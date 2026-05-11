El 90 % de los habitantes se siente orgulloso de Medellín; estas son las razones detrás de la cifra

El sentido de pertenencia por Medellín volvió a ubicarse entre los indicadores más altos de percepción ciudadana en los últimos años. Así lo reveló la más reciente Encuesta de Cultura Ciudadana 2025, presentada por la Alcaldía Distrital, la cual mostró que nueve de cada diez habitantes afirman sentirse orgullosos de vivir en la capital antioqueña.

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La medición, liderada por la Secretaría de Cultura Ciudadana en conjunto con el Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia, incluyó 4.059 encuestas presenciales realizadas en las 16 comunas y cinco corregimientos del distrito. El estudio evaluó distintos aspectos relacionados con convivencia, confianza institucional, cumplimiento de normas, apropiación territorial y participación ciudadana.

Uno de los datos que más llamó la atención fue precisamente el nivel de orgullo ciudadano. Según el informe oficial, el 89,9 % de las personas encuestadas manifestó sentirse orgullosa de Medellín, la cifra más alta registrada desde 2019. Dentro de ese grupo, el 47,8 % aseguró sentirse “muy orgulloso” y el 42,1 % dijo sentirse “orgulloso” de la ciudad.

La ciudad de Medellín tiene una población muy orgullosa de su tierra. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El estudio también evidenció avances en otros indicadores relacionados con la convivencia y la confianza entre ciudadanos. De acuerdo con la encuesta, dos de cada tres personas afirmaron cumplir acuerdos de convivencia de manera voluntaria, lo que representó un incremento del 15 % frente a la medición de 2023.

La percepción positiva también se reflejó en la disposición de los ciudadanos para intervenir ante situaciones que afectan la convivencia. Según los resultados divulgados por la Alcaldía, cuatro de cada cinco personas manifestaron que reaccionan cuando presencian hechos de discriminación, maltrato animal o posibles actos de corrupción. Además, el 88 % aseguró estar dispuesto a ayudar a otros ciudadanos.

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Otro de los aspectos destacados por las autoridades fue el crecimiento de la confianza interpersonal. Este indicador aumentó 18,6 puntos frente a la encuesta anterior y alcanzó niveles superiores a los registrados históricamente desde 2011.

La administración distrital indicó que las razones más frecuentes por las que las personas expresaron sentirse orgullosas de Medellín estuvieron relacionadas con “su gente, la capacidad de superación y la calidad de vida”.

Esta evaluación, liderada por el gobierno distrital, se aplica cada dos años desde 2007 y evidencia los avances, retos y soluciones que presenta la ciudad. Foto: Alcaldía de Medellín

En los últimos años, la ciudad ha fortalecido proyectos relacionados con innovación, urbanismo y movilidad, además de programas de cultura ciudadana impulsados desde la administración distrital.

La Encuesta de Cultura Ciudadana se realiza cada dos años desde 2007 y es uno de los principales instrumentos utilizados por la Alcaldía para medir comportamientos sociales, convivencia y percepción institucional en Medellín, ya que los resultados sirven como insumo para la formulación de políticas públicas enfocadas en fortalecer la convivencia y la apropiación del espacio urbano.