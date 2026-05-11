Ancelotti cambia de parecer sobre Neymar: le dio buenas noticias para el Mundial 2026

Neymar está un paso más cerca de disputar el Mundial 2026. A pesar de que Carlo Ancelotti lo ha tenido al margen de su proceso como director técnico de la selección de Brasil, este lunes lo incluyó en la prelista de 55 jugadores que se entregará ante la FIFA.

Selección Argentina publicó la prelista para el Mundial 2026: estos son los 55 jugadores

El capitán de Santos viene dejando sensaciones positivas en el torneo local y la afición está haciendo campaña para que lo convoquen.

Según Globo Esporte, hay pocas probabilidades de que Neymar logre entrar en la lista de 26, pero las lesiones de Rodrygo y Estêvão abren un panorama favorable para el exdelantero del Barcelona y PSG.

Neymar sigue soñando con un cupo al Mundial 2026. Foto: Getty Images

La decisión final se tomará la próxima semana, cuando Ancelotti empiece a entregar citaciones para el campamento de concentración.

Santos todavía tiene seis partidos por delante antes del parón, última chance para que Neymar siga marcando goles y capte la atención de la verdeamarela en un intento desesperado por meterse en la convocatoria.

El domingo marcó un golazo en la victoria sobre RB Bragantino (2-0) y a mitad de semana también había anotado contra Recoleta en la Copa Sudamericana (1-1). Aunque no es el mismo Neymar que se hizo famoso con la camiseta del Barça, está haciendo méritos para recibir la llamada de Ancelotti.

Prelista de Colombia para el Mundial 2026: confirman la decisión que tomó Néstor Lorenzo

Neymar reencuentra su mejor versión

Al tiempo que suma titularidades en Santos, ha tenido que combatir con la polémica. Neymar fue acusado de agredir al hijo de Robinho durante un entrenamiento, situación que se pudo solucionar con una charla entre ambos antes de proceder con líos legales.

El martes pasado contra Recoleta se abrazaron en la celebración del gol y ambos pasaron la página de manera amistosa.

Gracias a ese gesto, Santos salió con otra cara ante RB Bragantino y gozó de una noche soñada para Neymar. El astro brasileño no solo marcó gol, sino que arrancó la jugada para el otro tanto de Adonis Frías.

“Neymar jugó un muy buen partido. Controló el balón, creó ocasiones y realizó jugadas brillantes en las que asistió al compañero para que marcara. Anotó un golazo y contribuyó indirectamente al segundo. Jugó un muy buen partido”, dijo Cuca, DT de Santos.

Además de tener un presente positivo en su club, Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil y lideró el camerino en las últimas tres presentaciones mundialistas.

Periodistas y medios importantes de ese país están liderando la campaña para que sea convocado ante la falta de un líder natural, aunque otros creen que su tiempo ya pasó y es hora de darle la batuta a otros candidatos como Vinícius o Raphinha.