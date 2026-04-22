Puede ser que para Carlo Ancelotti no sea tan sencilla la conformación de la nómina para el Mundial 2026. Aunque el itialiano ya parecía tener una lista decidida, en las últimas horas se ha sabido que uno de sus talentos jóvenes no podría asistir a la Copa Mundo por lesión.

Se hace referencia a Estevao, de tan solo 18 años y que ya figura en el Chelsea de Inglaterra. Este tendría una compleja lesión, que se habría desencadenado tras el partido del fin de semana entre Chelsea y Manchester United.

Estevao, del Chelsea. A sus 18 años, ya es considerado por Brasil para ser una de sus nuevas estrellas. Foto: Getty Images via AFP

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Según lo reportado por la prensa internacional, más específicamente por The Athletic: “La participación de Estevao en la Copa del Mundo con Brasil está en sería duda debido a la lesión en el tendón de la corva”.

“Fuentes informadas sobre la lesión dicen que Estevao ha sufrido una lesión de grado cuatro en el tendón de la corva, lo que significaría que el joven de 18 años es altamente improbable que participe en la Copa del Mundo”, agrega el medio en mención de la joya sudamericana.

A 50 días de la cita orbital, y teniendo en cuenta que Brasil se estrena el 11 de junio ante Marruecos, la situación es una puñalada para la verdeamarela, pero también una chance para Neymar Jr. tome ese lugar.

Se espera que pronto haya un reporte oficial de parte de la Confederación Brasileña de Fútbol o Chelsea, que den cuenta de la gravedad de la lesión de Estevao y si en definitiva se suma a la ‘lista negra’ de lesionados previo al Mundial.

Estos son los lesionados a 50 días del Mundial 2026:

Lo que dicen en Brasil

Una carrera contra el tiempo en la que lo más importante será decidir de la forma más acertada, es la que tiene Estevao, Brasil y Chelsea. Los dos primeros protagonistas de la ecuación tienen un objetivo, pero el elenco inglés prioriza que es un jugador de su propiedad.

Según lo reportado por Ge Globo, la intención es que: "El brasileño tiene previsto someterse a tratamiento en Brasil para intentar recuperarse a tiempo y ser convocado para el Mundial".

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Aunque eso es posible, Chelsea sugirió inicialmente que Estêvao se sometiera a una cirugía inmediata". Pero hay que tener en cuenta que “de ser así, no tendría tiempo de recuperarse para el Mundial”.

La otra chance que se plantean es que viaje de Reino Unido a Sudamérica, para hacer un “tratamiento conservador” que le permita evadir el paso momentaneo por el quirófano.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Todas estas decisiones tensionantes, se deberán tomar en menos de un mes, debido a que “Carlo Ancelotti anunciará su lista de 26 jugadores el 18 de mayo en Río de Janeiro”, informa GE.

En caso tal de que el jugador del Chelsea no pueda estar, a Neymar se le abriría una puerta para ir a la Copa Mundo. Este, con Santos, viene estando en ‘punta de pies’ en caso tal de que Ancelotti lo quiera repatriar al equipo nacional.