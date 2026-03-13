El portero mexicano Luis Ángel Malagón quedó descartado para la Copa del Mundo 2026, dedebido a que la operación a la que fue sometido por una ruptura del tendón de Aquiles requiere un periodo de recuperación estimado entre seis y ocho meses.

“(Malagón) está triste. Más allá de que el pronóstico de recuperación es excelente, esto se lleva tiempo y cae en un momento que para él no es el más conveniente”, dijo este jueves el doctor Luis Arturo Gómez Carlín tras la operación quirúrgica del guardameta.

Luis Ángel Malagón en el momento justo que sufrió la lesión que lo sacó del Mundial Foto: Getty Images via AFP

“El procedimiento de reparación del tendón de Aquiles realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón fue un éxito”, informó el club América en sus redes sociales.

El doctor Gómez detalló que el procedimiento en el pie izquierdo del arquero consistió en “suturar el final de uno de los bordes rotos del tendón con el otro; fue una sutura simple, nada extraordinario, muy convencional”.

El especialista subrayó que la lesión sufrida por Malagón, el martes en el partido que el América jugó contra el Philadelphia por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, “le puede pasar a cualquier persona”.

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“La jugada es un movimiento sencillo donde él nota que algo le pega por detrás, es exactamente como está descrito el mecanismo mediante el cual se rompe el tendón... Se trata de una lesión relativamente habitual en los jugadores (de fútbol), y en el caso de Malagón no era una situación extraordinaria”, comentó.

La rehabilitación de Malagón, de 29 años, comenzará en dos semanas, y su regreso a la actividad profesional está prevista para el torneo Apertura 2026.

Su club y país lo lamentan

Múltiples reacciones se dieron al conocerse la suerte del portero vinculado al Club América, de México. Estos no han sido ajenos a la situación de su jugador, al que le han brindado el apoyo por medio de redes sociales.

“El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, fue lo primero dicho una vez se produjo la lesión.

Luis Ángel Malagón con el balón de la Copa del Mundo 2026 Foto: AFP

Después de ello, junto al negativo parte, también le desearon pronta recuperación: “El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón, fue un éxito. El tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre 6 y 8 meses".

Como era de esperarse, el seleccionado mexicano también alzó la voz para brindar apoyo a su primera baja confirmada para el Mundial en el que serán locales.

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“Ángel, cuentas con todo el apoyo de los Incondicionales y de quienes integramos la Selección Nacional de México. Deseamos de corazón que tengas una pronta recuperación.¡Mucha fuerza, ‘Mala’!“, escribieron junto a una foto del guardamenta con la indumentaria completa de la selección.

*Con información de AFP.