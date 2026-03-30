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Rotura de ligamentos saca del Mundial 2026 a otra figura: club confirmó la lesión

Un sudamericano se perderá la próxima Copa del Mundo. La lesión se produjo en un amistoso reciente y lo deja fuera del certamen en Estados Unidos, México y Canadá.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de marzo de 2026, 9:56 a. m.
Joaquín Piquerez, de Uruguay, se lamenta en la grama de Wembley por su grave lesión.
Joaquín Piquerez, de Uruguay, se lamenta en la grama de Wembley por su grave lesión. Foto: Getty Images

Tristeza total en Uruguay, luego de lo informado por Palmeiras de Brasil, sobre el jugador Joaquín Piquerez. De acuerdo a los informes del elenco brasileño, una durísima lesión sufrió el defensor y se pierde la próxima Copa del Mundo.

En un comunicado publicado a través de sus redes sociales, el Verdao señaló: “Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquérez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra, el viernes (27), en el estadio de Wembley".

Joaquín Piquerez se lesionó en el amistoso de Inglaterra vs. Uruguay jugado en Wembley
Joaquín Piquerez se lesionó en el amistoso de Inglaterra vs. Uruguay jugado en Wembley Foto: Getty Images

“En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR). El equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) supervisará su recuperación”, agregaron.

Dicha afectación de la salud para uno de los convocados de Marcelo Bielsa, obliga al entrenador a replantear quién será el nuevo llamado en dicho lugar.

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Momento justo de la lesión

Lo que parecía una disputa normal de un balón cerca de la línea de fondo, terminó por ser para el defensor en la terminación de su sueño hacia el Mundial.

Piquerez fue en busca del balón contra un inglés, que terminó por caerle encima de su tobillo derecho con toda la fuerza. Vulnerable quedó la extremidad del charrúa, que apenas sintió el peso del cuerpo de su contrincante, saltó de dolor y no pudo seguir en el partido.

De inmediato los servicios médicos de Uruguay entraron a analizar la situación, pero era evidente que la gravedad era más alta de lo esperado.

Después de lo sucedido, Palmeiras como el club del que hace parte se hizo cargo, dando a conocer en las últimas horas la lamentable noticia para Uruguay de cara a la Copa del Mundo.

Grupo de Uruguay en el Mundial 2026 (Zona H):

  • España
  • Arabia Saudita
  • Cabo Verde
  • Uruguay

Programación partidos en la Copa del Mundo

  • Lunes 15 de junio: vs. Arabia Saudita

Sede: Hard Rock Stadium, Miami (EE. UU.)

Hora: 19:00 (UY) / 6:00 p.m.

  • Domingo 21 de junio: vs. Cabo Verde

Sede: Hard Rock Stadium, Miami (EE. UU.)

Hora: 19:00 (UY) / 6:00 p.m.

  • Viernes 26 de junio: vs. España

Sede: Estadio Akron, Guadalajara (México)

Hora: 23:00 (UY) / 8:00 p.m.

Más caídos para el Mundial

Uruguay espera mejorar la condición física de varios de sus jugadores, entre los que están dos que han sido parte fundamental del plantel. Para la fecha Fifa de marzo no estuvieron, lo que pone en aprietos a Bielsa y los suyos.

Reacción pública de Rodrygo por perderse el Mundial 2026 con Brasil: Neymar le respondió
  • Nahitan Nández: Fue baja en esta última convocatoria de marzo por lesión.
  • Rodrigo Zalazar: También se perdió los últimos amistosos por problemas físicos.
  • Rodrigo Bentancur: Arrastra una lesión muscular (isquiotibiales) con fecha de retorno estimada para mediados de abril.

Saliendo de los afectados de los sudamericanos, ya se han conocido otros jugadores de diferentes naciones clasificadas que son bajas confirmadas:

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 15: Rodrygo of Brazil during the International Friendly between Brazil and Senegal at Emirates Stadium on November 15, 2025 in London, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)
Rodrygo no estará en el Mundial 2026 con la selección de Brasil. Foto: Getty Images