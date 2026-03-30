Tristeza total en Uruguay, luego de lo informado por Palmeiras de Brasil, sobre el jugador Joaquín Piquerez. De acuerdo a los informes del elenco brasileño, una durísima lesión sufrió el defensor y se pierde la próxima Copa del Mundo.

En un comunicado publicado a través de sus redes sociales, el Verdao señaló: “Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquérez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra, el viernes (27), en el estadio de Wembley".

Joaquín Piquerez se lesionó en el amistoso de Inglaterra vs. Uruguay jugado en Wembley Foto: Getty Images

“En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR). El equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) supervisará su recuperación”, agregaron.

Dicha afectación de la salud para uno de los convocados de Marcelo Bielsa, obliga al entrenador a replantear quién será el nuevo llamado en dicho lugar.

Momento justo de la lesión

Lo que parecía una disputa normal de un balón cerca de la línea de fondo, terminó por ser para el defensor en la terminación de su sueño hacia el Mundial.

Piquerez fue en busca del balón contra un inglés, que terminó por caerle encima de su tobillo derecho con toda la fuerza. Vulnerable quedó la extremidad del charrúa, que apenas sintió el peso del cuerpo de su contrincante, saltó de dolor y no pudo seguir en el partido.

🚨 MALAS NOTICIAS PARA URUGUAY: PIQUEREZ SE PIERDE EL MUNDIAL



🩼 Palmeiras informó que el defensor charrúa sufrió la rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el amistoso ante Inglaterra en Wembley y será intervenido quirúrjicamentepic.twitter.com/9bfvBtxVKL — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026

De inmediato los servicios médicos de Uruguay entraron a analizar la situación, pero era evidente que la gravedad era más alta de lo esperado.

Después de lo sucedido, Palmeiras como el club del que hace parte se hizo cargo, dando a conocer en las últimas horas la lamentable noticia para Uruguay de cara a la Copa del Mundo.

Grupo de Uruguay en el Mundial 2026 (Zona H):

España

Arabia Saudita

Cabo Verde

Uruguay

Programación partidos en la Copa del Mundo

Lunes 15 de junio: vs. Arabia Saudita

Sede: Hard Rock Stadium, Miami (EE. UU.)

Hora: 19:00 (UY) / 6:00 p.m.

Domingo 21 de junio: vs. Cabo Verde

Sede: Hard Rock Stadium, Miami (EE. UU.)

Hora: 19:00 (UY) / 6:00 p.m.

Viernes 26 de junio: vs. España

Sede: Estadio Akron, Guadalajara (México)

Hora: 23:00 (UY) / 8:00 p.m.

Más caídos para el Mundial

Uruguay espera mejorar la condición física de varios de sus jugadores, entre los que están dos que han sido parte fundamental del plantel. Para la fecha Fifa de marzo no estuvieron, lo que pone en aprietos a Bielsa y los suyos.

Reacción pública de Rodrygo por perderse el Mundial 2026 con Brasil: Neymar le respondió

Nahitan Nández: Fue baja en esta última convocatoria de marzo por lesión.

Fue baja en esta última convocatoria de marzo por lesión. Rodrigo Zalazar: También se perdió los últimos amistosos por problemas físicos.

También se perdió los últimos amistosos por problemas físicos. Rodrigo Bentancur: Arrastra una lesión muscular (isquiotibiales) con fecha de retorno estimada para mediados de abril.

Saliendo de los afectados de los sudamericanos, ya se han conocido otros jugadores de diferentes naciones clasificadas que son bajas confirmadas: