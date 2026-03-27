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Así les fue a Uruguay, Ecuador y Paraguay en la jornada de amistosos FIFA ante Inglaterra, Marruecos y Grecia

Tres rivales de Sudamérica tuvieron acción en la jornada de amistosos internacionales.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

27 de marzo de 2026, 8:21 p. m.
Julio Enciso de Paraguay, Pedro Vite de Ecuador y Federico Valverde de Uruguay.
Julio Enciso de Paraguay, Pedro Vite de Ecuador y Federico Valverde de Uruguay. Foto: Fotos: Getty Images

Tres selecciones sudamericanas tuvieron acción este 27 de marzo en una nueva jornada de amistosos internacionales de la FIFA. La selección uruguaya tuvo que enfrentar a Inglaterra en Wembley y Federico Valverde pudo salvar a los uruguayos con una anotación en el final. Paraguay midió sus fuerzas con Grecia y Ecuador sacó un empate con el actual campeón de África.

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Con un soberbio gol de tiro libre del mediocampista Diego Gómez, a Paraguay le fue suficiente para vencer 1-0 a la selección Grecia este viernes en el amistoso que se disputó en El Pireo, a las afueras de Atenas. La conquista del volante del Brighton se produjo a los 52 minutos y la acción a balón parado fue provocada por el habilidoso delantero Julio Enciso al borde del área.

Paraguay supera a los griegos por la mínima diferencia y da un paso de calidad pensando en el Mundial 2026, donde quedó en el grupo D con Estados Unidos, Australia y el ganador de Turquía vs. Kosovo, en la UEFA.

La selección Ecuador también tuvo protagonismo en esta jornada al enfrentarse a Marruecos, que hizo mucho ruido en estas últimas semanas debido al título que obtuvo de la Copa África por escritorio. La selección de Senegal ganó en la cancha, pero la Confederación Africana decidió quitársela por algunos inconvenientes que sucedieron durante la final en Rabat. Los ecuatorianos empataron 1-1 y se alistan para encarar el grupo con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

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Uruguay se enfrentó a Inglaterra

Un gol de penalti de Federico Valverde en el descuento (90+4) permitió a Uruguay empatar contra Inglaterra (1-1), en uno de los amistosos más llamativos de la jornada. Ingleses y uruguayos se citaron en el mítico Wembley, como preparación para la Copa del Mundo.

Federico Valverde de Uruguay.
Federico Valverde de Uruguay. Foto: Getty Images

Ben White, a nueve minutos del final (81), había permitido adelantarse a Inglaterra, pero el autor del tanto local hizo después un penal a Federico Viñas que transformó Valverde.

Uruguay, que debutará en el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudita, logró un valioso empate en el templo del fútbol inglés tras la derrota en el amistoso de noviembre en Florida contra Estados Unidos (5-1).

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En un partido que parecía condenado a un empate sin goles y que carecía de muchas ocasiones, llegó primero el tanto de White, tras un córner, en una jugada en la que Uruguay reclamó falta de Adam Wharton a José María Giménez.