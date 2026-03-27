¿Cuándo se define el último rival de Colombia en el grupo K del Mundial 2026? El partido clave para la Selección

Colombia pasó de manera directa al Mundial 2026. El cuadro nacional hizo la tarea y no está con la preocupación de disputar el repechaje. Si bien eso es tarea de otros, la Tricolor ve de reojo ese minitorneo, porque de allí saldrá el rival que le falta en el grupo K, donde ya están Uzbekistán y Portugal.

Desde el sorteo de la cita mundialista hecho en diciembre del año pasado se sabía que había posibilidades de tres rivales: Nueva Caledonia, Jamaica o RD del Congo.

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El primero de los tres mencionados ya salió de circulación, tras las semifinales que lo dejaron eliminado. Ahora quedan los centroamericanos y los africanos, quienes tendrán el partido clave el próximo martes, 31 de marzo.

Quien sea el ganador entre estos dos clasificará a la Copa del Mundo y será el segundo rival que enfrente Colombia en la fase de grupos.

Dicho partido se llevará a cabo desde las 4:00 p.m.; es decir, que dos horas después, tras la disputa de los 90 minutos y si no hay tiempo extra, el combinado patrio tendrá claras sus primeras tres estaciones en la cita mundialista.

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Hay que decir que Jamaica jugó un partido más, por cómo estaba diseñado el repechaje. Para estos había una parada más, antes de la final con Congo.

En caso de que sean los jamaiquinos quienes vayan a la cita orbital, sería la segunda vez que participen en dicho certamen. Su primera participación se dio en Francia de 1998.

Por su parte, los congoleños también sueñan con su segunda Copa del Mundo. Su primera vez fue en Alemania en 1974. Desde esa oportunidad, no han vuelto a estar tan cerca como en esta ocasión.

RD Congo está instalado de manera previa en la final del repechaje Foto: Getty Images

Hora y canal del repechaje final:

RD Congo vs. Jamaica

Final del repechaje internacontinental

Martes, 31 de marzo

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: AKRON

Canal: Win Sports+

Jamaica acabó con el sueño de Nueva Caledonia

En el primer partido del repechaje A, jugado en el estadio de Guadalajara, Jamaica venció 1-0 a la modesta Nueva Caledonia, ubicada en la posición número 150 del ranking de selecciones de la FIFA.

Bailey Cadamarteri, joven delantero de 20 años, hizo el gol que ilusiona a los Reggae Boyz con jugar su segundo Mundial después de haber participado en Francia 1998.

Jamaica superó a Nueva Caledonia y clasificó a la final del repechaje del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

La escuadra caribeña se enfrentará el martes a República Democrática del Congo, que no aparece en las Copas del Mundo desde Alemania 1974, torneo en el que participó con el nombre de Zaire.

El ganador de esta final integrará el Grupo K del Mundial con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

*Con información de AFP.