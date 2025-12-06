Suscribirse

Deportes

Los kilómetros que recorrerá la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: Portugal hará muchos menos

Colombia jugará en tres ciudades de dos países, mientras que Portugal solo jugará en dos ciudades y un solo país.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
6 de diciembre de 2025, 10:28 p. m.
Dos estadios en México y uno en Estados Unidos: el recorrido de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026.
Dos estadios en México y uno en Estados Unidos: el recorrido de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

La Selección Colombia ya conoce las sedes que tendrá para los partidos en el Mundial 2026. Se supo este sábado, 6 de diciembre, en un evento posterior al sorteo de la fase de grupos, que se llevó a cabo el viernes 5 del mismo mes.

Estas son las ciudades y estadios en los que la Selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026:

  • Uzbekistán vs. Colombia - miércoles 17 de junio de 2026 a las 9:00 p.m.: Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Colombia vs. ganador de repechaje intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o El Congo) - martes 23 de junio de 2026 a las 9:00 p.m.: Estadio Chivas, Guadalajara
  • Colombia vs. Portugal - sábado 27 de junio de 2026 a las 6:30 p.m.: Hard Rock Stadium, Miami

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano.

¿Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026?

Aproximadamente, en avión, la Selección Colombia recorrerá 2.884 kilómetros para jugar la fase de grupos del Mundial 2026. El cálculo del desplazamiento se hizo según las sedes que le asignaron.

Su primer partido será en Ciudad de México contra Uzbekistán, luego deberá desplazarse a Guadalajara para jugar contra Jamaica, Nueva Caledonia o El Congo; finalmente, viajará a Miami para cerrar el grupo con Portugal.

Eso quiere decir que el punto de partida, en este caso, es Ciudad de México. Sin embargo, se está ignorando lo que tenga que viajar la Selección Colombia para llegar a México a jugar el primer partido; esto porque se desconoce aún dónde va a ser su sede de preparación.

En números desglosados: los cerca de 2.884 kilómetros que recorrerá la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026:

  • De Ciudad de México a Guadalajara: 460 kilómetros
  • De Guadalajara a Miami: 2.424 kilómetros
  • Total: 2.884 kilómetros
Estadio Azteca, uno de los escenarios donde jugará la Selección Colombia.
Estadio Azteca, uno de los escenarios donde jugará la Selección Colombia. | Foto: Anadolu via Getty Images

*Se trata de distancias aproximadas en avión.

Contexto: Néstor Lorenzo no calló por las cómodas sedes que le correspondieron a Portugal en el Mundial 2026: esto dijo

¿Cuántos kilómetros recorrerá la Selección de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026?

Llama la atención de la prensa y los aficionados, pues la Selección de Portugal, sobe el papel, es el rival más duro que tendrá Colombia en el grupo K del Mundial 2026.

Los lusos realizarán significativamente menos recorrido que Colombia, pues los dos primeros partidos los jugarán en la misma ciudad: Houston.

Es decir que el único desplazamiento que hará Portugal, en avión (sin contar la llegada) para jugar la fase de grupos del Mundial 2026, será de Houston a Miami. Lo realizará de cara al partido contra Colombia (fecha 3).

  • De Houston a Miami: 1.550 kilómetros

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Defensoría pide condiciones de funcionamiento para las zonas de desmovilización del Clan del Golfo

2. Gobierno Petro y disidencias de Walter Mendoza definen zonas de ubicación temporal; acordaron cedulación para elecciones

3. La felicidad de Lionel Messi tras ganar la MLS con Inter Miami: video le da la vuelta al mundo

4. Aparece nuevo video que muestra el momento en que Jean Claude Bossard es perseguido y asesinado por menor de 16 años

5. Tras denuncia de SEMANA, Policía de Santa Marta remueve del cargo a intendente acusado de presunto abuso sexual a un auxiliar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial 2026Selección de Portugal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.