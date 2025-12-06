Los kilómetros que recorrerá la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: Portugal hará muchos menos

La Selección Colombia ya conoce las sedes que tendrá para los partidos en el Mundial 2026. Se supo este sábado, 6 de diciembre, en un evento posterior al sorteo de la fase de grupos, que se llevó a cabo el viernes 5 del mismo mes.

Estas son las ciudades y estadios en los que la Selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026:

Uzbekistán vs. Colombia - miércoles 17 de junio de 2026 a las 9:00 p.m.: Estadio Azteca, Ciudad de México

Colombia vs. ganador de repechaje intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o El Congo) - martes 23 de junio de 2026 a las 9:00 p.m.: Estadio Chivas, Guadalajara

Colombia vs. Portugal - sábado 27 de junio de 2026 a las 6:30 p.m.: Hard Rock Stadium, Miami

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano.

¿Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026?

Aproximadamente, en avión, la Selección Colombia recorrerá 2.884 kilómetros para jugar la fase de grupos del Mundial 2026. El cálculo del desplazamiento se hizo según las sedes que le asignaron.

Su primer partido será en Ciudad de México contra Uzbekistán, luego deberá desplazarse a Guadalajara para jugar contra Jamaica, Nueva Caledonia o El Congo; finalmente, viajará a Miami para cerrar el grupo con Portugal.

Eso quiere decir que el punto de partida, en este caso, es Ciudad de México. Sin embargo, se está ignorando lo que tenga que viajar la Selección Colombia para llegar a México a jugar el primer partido; esto porque se desconoce aún dónde va a ser su sede de preparación.

En números desglosados: los cerca de 2.884 kilómetros que recorrerá la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026:

De Ciudad de México a Guadalajara: 460 kilómetros

De Guadalajara a Miami: 2.424 kilómetros

Total: 2.884 kilómetros

Estadio Azteca, uno de los escenarios donde jugará la Selección Colombia. | Foto: Anadolu via Getty Images

*Se trata de distancias aproximadas en avión.

¿Cuántos kilómetros recorrerá la Selección de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026?

Llama la atención de la prensa y los aficionados, pues la Selección de Portugal, sobe el papel, es el rival más duro que tendrá Colombia en el grupo K del Mundial 2026.

Los lusos realizarán significativamente menos recorrido que Colombia, pues los dos primeros partidos los jugarán en la misma ciudad: Houston.

Es decir que el único desplazamiento que hará Portugal, en avión (sin contar la llegada) para jugar la fase de grupos del Mundial 2026, será de Houston a Miami. Lo realizará de cara al partido contra Colombia (fecha 3).