Este sábado, 6 de diciembre de 2025, se conocieron las tres sedes en las que jugará la Selección Colombia por el grupo K del Mundial 2026: ante Uzbekistán en Ciudad de México, contra el ganador del repechaje intercontinental 1 en Guadalajara, y frente a Portugal en Miami.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, no dudó en reaccionar por la comodidad que tiene Portugal. Los lusos jugarán los dos primeros partidos en Houston, y el tercero, ante La Tricolor, en Miami.

“Les queda un poquito más cómodo” - Néstor Lorenzo

Portugal es cabeza de serie en el grupo K, pues su posición en el ranking Fifa de noviembre (2025) le permite dicho estatus. Además, tiene comodidad en sus sedes, pues dos partidos en la misma ciudad y el tercero en el mismo país implica menos movimiento que Colombia.

Lorenzo, al respecto, dijo en Gol Caracol: “Nos tenemos que mover de sede. Portugal tiene dos en Houston y uno en Miami, le queda un poquito más cómodo pero bueno, lógicamente es el que tiene prioridad también”.

Néstor Lorenzo el 5 de diciembre de 2025 en el sorteo del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

¿Dónde será la sede de Colombia de cara al Mundial 2026?

La pregunta aún no tiene respuesta, pero Lorenzo ya toca el tema con la prensa. El técnico argentino sabe que Colombia no solo cambiará de altura, sino también de clima y países. Se viene un gran reto debido a los desplazamientos.

“En principio, arrancamos en la altura de México, bajamos un poquito a Guadalajara y el tercero es en el llano y calor de Miami. Vamos a tener que elegir bien el tema de la sede, ya tenemos alguna idea, y la preparación previa. Así que vamos a evaluar con el cuerpo técnico y el preparador físico se va a quedar viendo los lugares y sedes de entrenamiento”, dijo Lorenzo en RCN.

Luego, añadió: “El tema de la altura también nos condiciona en ese sentido. Así que vamos a ver que la preparación sea acorde a la dificultad que vamos a encontrar en ese aspecto, más que nada en el primer partido”.

Y algo más sobre Portugal: “Pensamos que nos podía tocar alguno en Houston, pero en realidad le dieron a Portugal los dos en Houston y el tercero en Miami, con nosotros. Seguramente estaremos cerca de México”.

Portugal, favorecida en el grupo K por recorrer menos kilómetros que Colombia. | Foto: Getty Images