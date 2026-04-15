Sin Mundial 2026: rotura del tendón de Ekitike es oficial y Francia sufre dolorosa baja

A la puerta de la Selección de Francia ha llegado la desgracia de las lesiones premundialistas. Esta vez el afectado fue Hugo Ekitike, del Liverpool, quien a sus 23 años se proyectaba a estar en la lista de su país para la Copa del Mundo 2026.

Según lo publicado este miércoles por el periodista Fabrizio Romano: “Hugo Ekitike quedará FUERA de la Copa del Mundo 2026, confirmado”.

Hugo Ekitike quedó fuera del Mundial 2026 tras la lesión vivida en Liverpool vs. PSG, de Champions League. Foto: Getty Images

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“Temporada terminada para el delantero del Liverpool; fuentes cercanas al jugador esperan que Hugo regrese en 8-9 meses con una lesión en el tendón de Aquiles, según informó L’Equipé”, agregó sobre la desgraciada noticia para el atacante.

¿Cómo pasó?

Ekitike disputaba con Liverpool la vuelta de los cuartos de final de Champions League ante PSG, cuando sintió el dolor que lo dejó tendido sobre el gramado de Anfiel Road.

Una vez no pudo arrancar a correr en busca del balón y se quedó en el suelo, se supo que la lesión era de gravedad. Después vinieron las muestras de dolor, rostro del jugador desencajado y tuvieron que acudir los servicios médicos a atenderle.

PREOCUPACIÓN MUNDIAL PARA FRANCIA. A tan solo 58 días de la Copa del Mundo, EKITIKE se lesionó en Liverpool vs. PSG y debió abandonar el campo de juego en camilla.



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Dicha afectación es común en jugadores de fútbol. Se presenta cuando el tendón —más fuerte del cuerpo— se rompe de manera parcial o total. Dicha parte del cuerpo conecta los músculos de la pantorrilla con el talón y es clave para caminar, correr y saltar.

Primer pronunciamiento de Liverpool

Al término del juego por Liga de Campeones, en rueda de prensa se le consultó al neerlandés por la salud de Ekitike. Este fue prudente para responder y pidió que se esperara a los exámenes médicos para confirmar la gravedad.

“Arne Slot dice que los Reds deben esperar para ver la extensión de la lesión de Hugo Ekitike después de que el delantero fuera sacado en camilla contra el PSG”, reportaron los reds.

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La campaña 2025/2026 ha sido de desgracias para los rojos, quienes han quedado fuera de la disputa de Champions recientemente, pero han venido acumulando tristezas al no mostrar nivel para luchar tampoco por Premier League.

Slot ha sido sumamente cuestionado por haber pedido a la dirigencia una gran cantidad de fichajes de alto valor, pero que no ha logrado compenetrar para que brillen como sí lo hacía Liverpool con Luis Díaz, Mohamed Salah y compañía.

Lesiones por montones

Un total de ocho lesionados tiene Liverpool actualmente. Casi un equipo completo, que los merma de cara a terminar de la mejor forma posible la temporada actual.

Entre las bajas más sensibles están la del brasileño Alisson, el defensa central inglés Joe Gómez, así como la de Giovanni Leoni y Conor Bradley.

Liverpool ha caído en su nivel tras la partida de Luis Díaz. En la campaña 2025/2026 suma y suma frustraciones. Foto: Getty Images

También cayó en desgracia Curtis Jones y, recientemente, Ekitike, quien pasará casi un año sin poder jugar con los reds.

En año de Mundial, la lista negra de lesiones es una enemiga para las selecciones. Hasta la fecha, Brasil, Uruguay, México y Francia han tenido que lamentar graves lesiones. Así va la lista.