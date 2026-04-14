Hugo Ekitike salió llorando y en camilla del Liverpool vs. PSG: Mundial 2026 preocupa

La alarma es total en Liverpool, este martes 14 de abril, tras la lesión de Hugo Ekitike. El francés salió reemplazado en el primer tiempo del juego ante PSG por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

Pero más allá de ser una simple situación, denota gravedad y se está al pendiente del parte médico que Liverpool emita sobre Ekitike. Fue al minuto 26′ del primer tiempo, cuando Szoboszlai trató de conectar un pase con el francés y este último pisó mal, cayó al suelo y se revolcó de dolor.

PREOCUPACIÓN MUNDIAL PARA FRANCIA. A tan solo 58 días de la Copa del Mundo, EKITIKE se lesionó en Liverpool vs. PSG y debió abandonar el campo de juego en camilla.



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Las imágenes le dan la vuelta al mundo. A Ekitike lo retiraron en camilla mientras denotaba muchos gestos de dolor. Lágrimas y mucho suspenso, pues estaría en los planes de la Selección de Francia de cara al Mundial 2026.

Quien ingresó por Hugo Ekitike fue Mohamed Salah, que había causado sorpresa debido a que el técnico de Liverpool, Arne Slot, lo había dejado fuera del juego de este martes ante PSG.

Ekitike dejó el campo de juego en camilla, con gestos de muchísimo dolor, e ingresó MO SALAH... ¿Tendrá la clave para clasificar al Liverpool a semis de la Champions?



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¿Qué canal pasa Liverpool vs. PSG por Champions League? Hora para verlo en vivo

¿Cuál podría ser la lesión de Hugo Ekitike?

Empiezan a salir hipótesis, en redes sociales, sobre lo que le pudo ocurrir a Hugo Ekitike. No hay nada confirmado y solo hasta que exista un diagnóstico oficial, con base a exámenes médicos, se podrá determinar la verdad de la situación.

Lo cierto es que se especula una posible lesión de tendón, con gravedad imposible de conocer hasta que haya soporte. Podrían llegar a ser meses por fuera de las canchas, y su molestia se da a cerca de 58 días para que inicie la Copa Mundial 2026.

🚨 اصابة هوغو ايكتيكي من طريقة الاصابة هي قطع في وتر اخيليس وغياب لنهاية الموسم 😱💔



فترة الغياب : 9-12 شهر ❌ pic.twitter.com/g3oF7espVN — عبدالسلام الشمري (@alsllmii) April 14, 2026

El panorama no le sonría a Liverpool, que ve la Premier League casi perdida y tenía como consuelo la Champions. Este martes lucha contra un marcador adverso, donde PSG arriba a Anfield con un 2-0 a favor obtenido en el Parque de los Príncipes hace una semana.