¿Qué canal pasa Liverpool vs. PSG por Champions League? Hora para verlo en vivo

Liverpool y PSG jugarán este martes, 14 de abril, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. La hora de arranque será a las 2:00 p. m. de Colombia (8:00 p. m. de Inglaterra). El juego será transmitido por ESPN y Disney+.

Anfield se viste de gala para una nueva noche de Champions, aunque el panorama para ellos es adverso. Cabe recordar que el pasado miércoles, 8 de abril, PSG ejerció como local en el Parque de los Príncipes y le ganó 2-0 al Liverpool.

El panorama es favorable para los dirigidos por Luis Enrique, pero en contra para la escuadra de Slot. Un 2-0 abajo, que perfectamente pudo ser más abultado, los deja con la obligación de salir desde el primer minuto a cambiar la historia ante su siempre fiel público de Liverpool.

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Decepcionantes también en Copa y Copa de la Liga, la Champions League representa su última oportunidad de ganar un título, pero es una apuesta complicada después de que el equipo fuera superado por 2-0 en la ida de su eliminatoria de cuartos en el Parque de los Príncipes.

Seis veces campeón de Europa, Liverpool sigue con vida en la competición gracias a la falta de puntería del PSG y ahora se aferra a la mística de su estadio para renacer.

“Depende de nosotros estar en la mejor forma posible para hacer que el martes sea una noche especial”, dijo el capitán Virgil van Dijk.

“Jugamos en casa y tenemos que demostrar que creemos que podemos lograrlo. Hace falta una actuación especial, pero tengo la suerte de haber formado parte de actuaciones especiales, así que intentaré transmitir eso al equipo”, añadió el neerlandés.

Van Dijk formó parte del equipo que venció al Barcelona de Lionel Messi por 4-0 en 2019, remontando un 3-0 en contra de la ida en las semifinales, camino del último título de la Liga de Campeones del Liverpool.

Aquella noche quizá fue el punto álgido de la gloriosa etapa de Jürgen Klopp, que incluyó tres finales de Liga de Campeones -un título- en cinco temporadas.

Salvo una remontada milagrosa, el martes podría ser el capítulo final en la Liga de Campeones para las últimas figuras que sobreviven de aquel equipo de Klopp.

Mohamed Salah y Andy Robertson han confirmado que dejarán Anfield al final de la temporada.

Van Dijk y el guardameta Alisson Becker por ahora siguen, pero no hay garantía de que el Liverpool dispute la competición la próxima temporada, pese a que cinco equipos ingleses tienen garantizada la clasificación.

PSG celebró en la ida de cuartos de Champions ante Liverpool. Foto: Getty Images

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Champions League - vuelta de los cuartos de final

Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : martes, 14 de abril de 2026

: martes, 14 de abril de 2026 Hora : 2:00 p.m. (hora colombiana)

: 2:00 p.m. (hora colombiana) Canal: ESPN y Disney+.

*Con información de AFP.