Golpe seco del PSG al Liverpool da aviso en Champions: ¿Cuándo jugarán la vuelta de cuartos?

Este miércoles, 8 de abril de 2026, se jugó la ida de los cuartos de final en la Champions League. PSG recibió en el Parque de los Príncipes al Liverpool y acabó siendo un partidazo, cuyo resultado ya marca tendencia para la vuelta.

En concreto, PSG venció por 2-0 a Liverpool con goles de Désiré Doué (11′) y Jvicha Kvaratsjelia (65′). Así las cosas, el vigente campeón de Europa da el golpe ante su hinchada y ahora espera mantener la ventaja en Anfield, donde se definirá todo.

¡UNA CHANCE Y FUE GOL! Desiré Doué se generó el espacio, remató y gracias al desvío en Gravenberch llegó el primero de PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la #CHAMPIONSxESPN.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MS2f4RTitw — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

Inteligencia Artificial predice los semifinalistas de Champions: sentencia al Bayern Múnich de Luis Díaz

¿Cuándo jugarán la vuelta de cuartos de Champions PSG y Liverpool?

El martes, 14 de abril de 2026, cuando Liverpool reciba al PSG en Anfield por la vuelta de los cuartos de final en la Champions League.

En desarrollo...