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Golpe seco del PSG al Liverpool da aviso en Champions: ¿Cuándo jugarán la vuelta de cuartos?

En Francia, PSG se dejó de titubeos y aprovechó la localía contra Liverpool. Slot y los suyos, obligados a la épica en Anfield.

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Redacción Deportes
8 de abril de 2026, 3:59 p. m.
PSG vs. Liverpool por la ida de los cuartos de final en la Champions League.
PSG vs. Liverpool por la ida de los cuartos de final en la Champions League. Foto: Getty Images

Este miércoles, 8 de abril de 2026, se jugó la ida de los cuartos de final en la Champions League. PSG recibió en el Parque de los Príncipes al Liverpool y acabó siendo un partidazo, cuyo resultado ya marca tendencia para la vuelta.

En concreto, PSG venció por 2-0 a Liverpool con goles de Désiré Doué (11′) y Jvicha Kvaratsjelia (65′). Así las cosas, el vigente campeón de Europa da el golpe ante su hinchada y ahora espera mantener la ventaja en Anfield, donde se definirá todo.

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¿Cuándo jugarán la vuelta de cuartos de Champions PSG y Liverpool?

El martes, 14 de abril de 2026, cuando Liverpool reciba al PSG en Anfield por la vuelta de los cuartos de final en la Champions League.

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