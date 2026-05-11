“Me equivoqué”: la dura confesión de Robinson Díaz sobre su infidelidad y la crisis que casi destruye su hogar

En el marco de su cumpleaños número 60, el actor antioqueño Robinson Díaz, una de las figuras más respetadas de la actuación en Colombia, ofreció una entrevista profunda en la que habló no solo de su éxito profesional, sino de los capítulos más complejos de su vida personal. En conversación con la revista Vea, el intérprete reflexionó sobre el concepto del compromiso, los excesos derivados de la fama y la solidez actual de su vínculo con la también actriz Adriana Arango.

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Díaz, reconocido por personajes icónicos en producciones como Vecinos y El cartel de los sapos, atribuyó parte de sus desatinos pasados a la carga laboral y al manejo del ego. Según explicó el actor, el ritmo frenético de trabajo, que en su momento incluyó grabaciones simultáneas de televisión y funciones teatrales, generó un desequilibrio que afectó su juicio.

“Uno de los grandes problemas de uno como actor es creernos tan importantes. Eso produce mucha angustia, mucho desequilibrio”, señaló el actor al medio citado. Díaz fue enfático en que el ego, entendido como el deseo de ser el centro del universo, fue un detonante de decisiones erróneas. Asimismo, admitió que durante esa etapa de alta presión recurrió al consumo de alcohol y a un estilo de vida de “rumba” para intentar sostener el ritmo de sus compromisos.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue su referencia a la crisis matrimonial ocurrida años atrás, vinculada a una relación extramatrimonial con la actriz Sara Corrales durante el rodaje de la telenovela Vecinos. Lejos de evadir el tema, Díaz asumió la responsabilidad de sus actos, calificándolos como una ruptura de un compromiso sagrado.

“Yo no estaba haciendo nada que atentara contra nadie, me equivoqué, sobre todo con mi esposa; me equivoqué y conmigo mismo, porque cuando uno está casado tiene un compromiso y cuando uno rompe ese compromiso, ahí es donde viene la falta”, declaró Díaz.

Para el actor, este episodio, que en su momento fue ampliamente cubierto por la prensa de entretenimiento, hoy es visto como una “postal del pasado”.

Tras superar la separación y consolidar su reconciliación, Robinson Díaz y Adriana Arango han mantenido una de las uniones más estables de la industria. El actor describió su relación como “hermosa”, pero se alejó de las idealizaciones románticas. Para él, la convivencia implica aceptar “el genio” de ambos y entender que el aburrimiento es una parte intrínseca de cualquier relación larga.

“El matrimonio no es una mermelada sagrada, no es una cocada de miel. Hay muchas cosas que son aburridoras”, afirmó con la franqueza que lo caracteriza. Díaz subrayó que la baja tolerancia al aburrimiento es uno de los males de la sociedad actual, la cual tiende a desbaratarse cuando los ideales de perfección se rompen.

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Más allá de las controversias, el presente de la pareja está marcado por la colaboración profesional y el crecimiento de su único hijo, Juan José Díaz Arango. El joven de 28 años se ha consolidado como escritor y creativo, trabajando de la mano con sus padres en su propia compañía teatral La Tropa.

Esta sinergia familiar representa la evolución de una crisis que, en lugar de disolver el núcleo, se transformó en un equipo creativo que hoy marca la pauta en el teatro nacional. Robinson Díaz concluyó su intervención reafirmando que, a pesar de los altibajos y las fisuras, la conciencia y la aceptación de la imperfección humana son las que han permitido mantener su hogar en pie.