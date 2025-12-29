Gente

Hijo de Sandra Reyes destapó cómo se enteró de la enfermedad que la llevó a la muerte

Gerónimo se sinceró en una reciente entrevista y habló del diagnóstico que recibió la actriz.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

30 de diciembre de 2025, 2:30 a. m.
Sandra Reyes, famosa actriz colombiana que murió en 2024
Sandra Reyes, famosa actriz colombiana que murió en 2024 Foto: Instagram @sandrareyesactrizoficial

Sandra Reyes, recordada como una de las figuras más queridas y destacadas de la televisión colombiana, dejó un profundo sentimiento de tristeza entre quienes siguieron su trayectoria durante años, pues en la noche del domingo 1 de diciembre del 2024, se dio su fallecimiento y se supo que la actriz venía enfrentando un cáncer de seno que le fue diagnosticado tiempo atrás.

La noticia se difundió con rapidez en redes sociales, donde numerosos seguidores reaccionaron con mensajes de afecto, solidaridad y apoyo dirigidos a los familiares y seres queridos de la artista, resaltando el cariño y la admiración que despertó a lo largo de su carrera.

Lanzamiento de 'Metástasis'. Sandra Reyes. Foto Liliana Corzo Jetset.com. Bogotá. 13/01/15
La actriz falleció en diciembre del 2024. Foto: LILIANA CORZO

Un año después de lo ocurrido, su hijo, Gerónimo, habló con los periodista del programa Expediente Final, del Canal Caracol, y reveló cómo se enteró del diagnóstico de su mamá y cómo fue para él enfrentar el día a día con esta información.

“Me dijo: ‘Tengo una masa en el seno, voy a ir a tratármela de la mejor manera, natural’, pero me lo dijo de la manera más normal posible. Y pues en realidad yo siempre lo tomé de una manera tranquila, pensando en que íbamos a ir viendo que pasaba. No fue como un shock al enterarme”.

Finanzas Personales

Salario mínimo de 2 millones de pesos en 2026: ¿para cuántos conciertos le alcanza realmente a un colombiano?

Gente

“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

Gente

Beyoncé rompió importante récord: Forbes reveló de cuánto es su fortuna

Gente

¿Adiós definitivo? Reconocido presentador habría sido despedido de ‘La Red’ tras varios años en el programa

Arcadia

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Gente

El actor de Nickelodeon Tylor Chase es visto de nuevo viviendo en la calle tras hospitalización de emergencia

Gente

Noche de fortuna: los números de Walter Mercado que podrían traer el premio mayor este 29 de diciembre

Gente

Julián Arango abrió su corazón y habló con SEMANA sobre la pérdida de su padre y su prima la actriz Sandra Reyes, “ella me inspiró”

Gente

Andrea Guzmán destapó inesperada aparición que involucra a Sandra Reyes tras meses de su muerte: “Ojalá sea un mensaje”

Gente

Robinson Díaz recordó con cariño a Sandra Reyes. También habló de Enrique Carriazo y la ‘La pena máxima’

Filtran uno de los últimos videos de Sandra Reyes con vida: ¿se despidió?

Además, reveló cómo hizo uso de la filosofía del estoicismo para intentar sentirse en paz en medio de la dolorosa noticia de la enfermedad.

“De igual manera, algo que me enseñó mi papá, él me habla mucho de algo que se llama el estoicismo, la antifragilidad, que es básicamente cualquier cosa que llega a tu vida, afrontarlo de la mejor manera”, manifestó frente a las cámaras.

“Yo amo la vida”: esta fue la escena con la que Sandra Reyes se despidió del público; aseguran que no estaba actuando

Robinson Díaz confesó cómo le afectó el diagnóstico de cáncer de Sandra Reyes

En el mismo programa, varios de sus colegas y ambos estuvieron hablando de las experiencias que tuvieron con la mujer y cómo los marcó positivamente haber trabajado con ella a lo largo de varios años.

Uno de los que más llamó la atención fue Robinson Díaz, quien estuvo a su lado en las grabaciones de Rigo, del Canal RCN, pues ambos interpretaron a los padres del famoso ciclista paisa, Rigoberto Urán.

“Me dijeron: ‘Te mando saludos de Sandra. Es que tiene cáncer’. Yo le dije: ‘¿Y ahora?’, yo sospechaba, porque la vi muy flaca, como te dije ahora, cuando grabamos Rigo, y me pareció como muy duro, muy injusto”, confesó ante los televidentes.

Más de Gente

Nuevo aumento del salario minimo y los Conciertos 2026

Salario mínimo de 2 millones de pesos en 2026: ¿para cuántos conciertos le alcanza realmente a un colombiano?

Sandra Reyes, famosa actriz colombiana que murió en 2024.

Hijo de Sandra Reyes destapó cómo se enteró de la enfermedad que la llevó a la muerte

Suso el paspi en teatro

“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

Beyoncé celebró su cumpleaños número 42 con un gran concierto en Los Ángeles.

Beyoncé rompió importante récord: Forbes reveló de cuánto es su fortuna

La red Caracol TV

¿Adiós definitivo? Reconocido presentador habría sido despedido de ‘La Red’ tras varios años en el programa

El mundo le da la bienvenida al Año Nuevo Chino 2025

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Tylor Chase, actor de Nickelodeon, que vivía en la calle fue hospitalizado

El actor de Nickelodeon Tylor Chase es visto de nuevo viviendo en la calle tras hospitalización de emergencia

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.

Noche de fortuna: los números de Walter Mercado que podrían traer el premio mayor este 29 de diciembre

Estos son los famosos que murieron en 2025

Estos son los famosos que murieron en 2025

Muere la hija de la influencer Melissa Mae Carlton, a tan solo un año de haber perdido su hija mayor.

‘Influencer’ Melissa Mae Carlton perdió a dos de sus hijas en poco más de un año: esta es su desgarradora historia

Noticias Destacadas