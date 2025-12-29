Hijo de Sandra Reyes destapó cómo se enteró de la enfermedad que la llevó a la muerte

Sandra Reyes, recordada como una de las figuras más queridas y destacadas de la televisión colombiana, dejó un profundo sentimiento de tristeza entre quienes siguieron su trayectoria durante años, pues en la noche del domingo 1 de diciembre del 2024, se dio su fallecimiento y se supo que la actriz venía enfrentando un cáncer de seno que le fue diagnosticado tiempo atrás.

La noticia se difundió con rapidez en redes sociales, donde numerosos seguidores reaccionaron con mensajes de afecto, solidaridad y apoyo dirigidos a los familiares y seres queridos de la artista, resaltando el cariño y la admiración que despertó a lo largo de su carrera.

La actriz falleció en diciembre del 2024. Foto: LILIANA CORZO

Un año después de lo ocurrido, su hijo, Gerónimo, habló con los periodista del programa Expediente Final, del Canal Caracol, y reveló cómo se enteró del diagnóstico de su mamá y cómo fue para él enfrentar el día a día con esta información.

“Me dijo: ‘Tengo una masa en el seno, voy a ir a tratármela de la mejor manera, natural’, pero me lo dijo de la manera más normal posible. Y pues en realidad yo siempre lo tomé de una manera tranquila, pensando en que íbamos a ir viendo que pasaba. No fue como un shock al enterarme”.

Además, reveló cómo hizo uso de la filosofía del estoicismo para intentar sentirse en paz en medio de la dolorosa noticia de la enfermedad.

“De igual manera, algo que me enseñó mi papá, él me habla mucho de algo que se llama el estoicismo, la antifragilidad, que es básicamente cualquier cosa que llega a tu vida, afrontarlo de la mejor manera”, manifestó frente a las cámaras.

En el mismo programa, varios de sus colegas y ambos estuvieron hablando de las experiencias que tuvieron con la mujer y cómo los marcó positivamente haber trabajado con ella a lo largo de varios años.

Uno de los que más llamó la atención fue Robinson Díaz, quien estuvo a su lado en las grabaciones de Rigo, del Canal RCN, pues ambos interpretaron a los padres del famoso ciclista paisa, Rigoberto Urán.

“Me dijeron: ‘Te mando saludos de Sandra. Es que tiene cáncer’. Yo le dije: ‘¿Y ahora?’, yo sospechaba, porque la vi muy flaca, como te dije ahora, cuando grabamos Rigo, y me pareció como muy duro, muy injusto”, confesó ante los televidentes.