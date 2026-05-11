Luz María Zapata habló de su relación con Germán Vargas Lleras antes de su muerte: “Siempre en mis oraciones”

El dirigente político Germán Vargas Lleras falleció este viernes 8 de mayo, luego de enfrentar durante varios años una enfermedad que afectó progresivamente su estado de salud. La noticia generó impacto en distintos sectores del país debido a la trayectoria pública que construyó como exvicepresidente, exministro, exsenador y exconcejal, además de su papel como una de las voces más fuertes de oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Adiós a Germán Vargas Lleras, el guerrero: su vida y su legado dejan una profunda huella en la política en Colombia

Según se conoció, el líder de Cambio Radical había sido ingresado el pasado 9 de marzo a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá. Posteriormente, fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde murió tras complicaciones derivadas de su enfermedad.

En medio del duelo que atraviesa su círculo cercano, también se conoció la reacción de Luz María Zapata, quien fue su esposa durante varios años. La dirigente política, que además fue fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje sobre la pérdida del histórico líder político.

No obstante, varios medios nacionales recordaron algunas entrevistas que concedió la política antes de la muerte del dirigente, haciendo referencia a su salud y a la relación que sostuvieron.

Pese a que su posición fue radical y evitó mencionarlo en la contienda, Luz María Zapata fue clara en que no había mayor comunicación entre ellos, pero lo llevaba en sus oraciones diarias, conservando esa imagen y vínculo que construyeron hace 25 años.

“Quiero que me disculpen, pero yo no voy a hablar de Germán en esta contienda. Esto se trata de mí, ya el pasado es pasado”, dijo en Mañanas Blu, en medio de las especulaciones que había sobre la salud de su exesposo.

“No sé nada distinto a lo que dicen los medios de comunicación. Lo único que digo es que siempre en mis oraciones ha estado Germán durante los 25 años que estuvimos juntos y después del divorcio también todos los días”, agregó.

Por otra parte, la expareja del líder había hablado del tema en Dos Puntos, con Vanessa de la Torre, donde recordó el papel que tuvo en su vida, precisamente en el plano amoroso y personal. A esto agregó su interés en que superara el cáncer con el que lidiaba desde hace varios años.

“Fue el hombre más importante después de mi papá que ha estado en mi vida”, dijo.

“Solo deseaba que, como ese gran batallador que era, también pudiera salir de esta batalla que estaba librando”, agregó.