Luis Gilberto Murillo anuncia a Luz María Zapata como fórmula vicepresidencial

El excanciller apostó por la exdirectora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 7:04 a. m.
Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata.
Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata. Foto: Cancillería/Asocapitales.

El exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, competirá por la Presidencia y anunció que su fórmula vicepresidencial será Luz María Zapata, exdirectora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y exesposa de Germán Vargas Lleras.

Los dos acudirán a la Registraduría este viernes, 13 de marzo, a las 5:00 de la tarde, a inscribir sus postulaciones y a formalizar su ingreso a la competencia de la primera vuelta, programada para el domingo, 31 de mayo.

El equipo de campaña de Murillo contó que esta elección trasciende el cálculo político para convertirse en “una apuesta por la conexión efectiva entre el centro administrativo y la periferia olvidada”.

El exministro de Gustavo Petro detalló que Zapata “es la pieza clave para transitar de los eternos diagnósticos a las soluciones estructurales, gracias a su capacidad probada para articular al sector empresarial, el sector público y las bases sociales en la construcción de consensos que beneficien a la gente”.

Política

En un boletín de prensa, la campaña política también contó que Luz María Zapata llega a la contienda electoral con una destacada trayectoria en varios frentes de la sociedad colombiana.

“Una de las voces más autorizadas en el desarrollo regional del país tras desempeñarse como presidenta de Asocapitales (2018-2025) y directora de la Asociación Colombiana de Licoreras por 14 años. Su formación como politóloga de la Universidad de los Andes se complementa con una maestría en inteligencia emocional de la Universidad del Rosario y estudios especializados en liderazgo y seguridad en las universidades de Harvard y la National Defense University, herramientas que pondrá al servicio de la implementación de políticas públicas de alto impacto”, se detalló.

Ante el nombramiento, la dupla comentó: “Elegir bien hoy es la única forma de vivir mejor mañana; nuestra victoria no es contra una persona, es contra la resignación de un sistema que se niega a dejarnos progresar”.