El excanciller Luis Gilberto Murillo no participará en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo e irá directamente a la primera vuelta presidencial de mayo.

Murillo planeaba ser uno de los representantes del progresismo que se mediría en esa contienda. Sin embargo, la salida de Iván Cepeda de la consulta cambió los planes de varios de los aspirantes, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que le apartó de la contienda de marzo.

Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López, avalados por la Registraduría para ser candidatos tras presentar firmas

Por lo pronto, Roy Barreras y Daniel Quintero han confirmado su participación en ese mecanismo. El exalcalde de Medellín recuperó la posibilidad de estar en esa elección tras la decisión del CNE.

Entretanto, Juan Fernando Cristo indicó que analizará si se mantiene dentro de la consulta del Frente por la Vida en una reunión con su partido, En Marcha.