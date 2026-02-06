Confidenciales

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

El excanciller se suma a la lista de candidatos del progresismo que desistieron de participar en ese mecanismo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 2:06 p. m.
Luis Gilberto Murillo no participará en la consulta del Frente por la Vida.
Luis Gilberto Murillo no participará en la consulta del Frente por la Vida. Foto: X (@LuisGMurillo)

El excanciller Luis Gilberto Murillo no participará en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo e irá directamente a la primera vuelta presidencial de mayo.

Murillo planeaba ser uno de los representantes del progresismo que se mediría en esa contienda. Sin embargo, la salida de Iván Cepeda de la consulta cambió los planes de varios de los aspirantes, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que le apartó de la contienda de marzo.

Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López, avalados por la Registraduría para ser candidatos tras presentar firmas

Por lo pronto, Roy Barreras y Daniel Quintero han confirmado su participación en ese mecanismo. El exalcalde de Medellín recuperó la posibilidad de estar en esa elección tras la decisión del CNE.

Entretanto, Juan Fernando Cristo indicó que analizará si se mantiene dentro de la consulta del Frente por la Vida en una reunión con su partido, En Marcha.

Confidenciales

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

Confidenciales

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Confidenciales

Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

Confidenciales

Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Confidenciales

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

Confidenciales

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

Confidenciales

Barranquilla gana Premio Internacional Dubái por temas ambientales: esto dijo el alcalde Char

Política

Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López, avalados por la Registraduría para ser candidatos tras presentar firmas

Política

Destrozan en redes a Luis Gilberto Murillo por felicitar a María Corina Machado; le recuerdan su apoyo a Maduro

Confidenciales

Otro exministro petrista se mete en la carrera presidencial y se inscribió ante la Registraduría

Más de Confidenciales

Luis Gilberto Murillo es precandidato presidencial independiente, luego de ejercer como embajador en Estados Unidos y Canciller durante el Gobierno Petro.

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

.

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Esto le dijo el expresidente Uribe al precandidato Iván Cepeda.

Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

Panorámica de Cúcuta.

Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Universidad de los Montes de María.

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

Playa de Puerto Mocho.

Barranquilla gana Premio Internacional Dubái por temas ambientales: esto dijo el alcalde Char

Esteban Santos habló de la decisión del santismo para las elecciones presidenciales de este 2026.

¿El santismo destaparía sus cartas a la Presidencia este 9 de febrero? Esto dijo Esteban Santos

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay.

Papá de Miguel Uribe Turbay hizo un llamado a través de X: “Es perverso engañar al país con información falsa”

Noticias Destacadas