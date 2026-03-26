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María Fernanda Cabal reaccionó a elección de viuda de Tirofijo como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

La senadora del Centro Democrático dejó ver su molestia a través de su cuenta en X.

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Redacción Confidenciales
26 de marzo de 2026, 9:28 a. m.
De izquierda a derecha: María Fernanda Cabal y Sandra Ramírez.
De izquierda a derecha: María Fernanda Cabal y Sandra Ramírez. Foto: Colprensa y cuenta en X @SandraComunes

Este miércoles 25 de marzo, la senadora Sandra Ramírez, desmovilizada de las Farc y excompañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

La elección de la congresista de Comunes, quien se quemó en las urnas y no podrá repetir curul, ha sido considerada por algunos sectores como una burla a las víctimas de la guerrilla de las Farc.

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Precisamente, quien reaccionó a la elección de Ramírez fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Lo hizo a través de su cuenta en X.

“Ahora vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Otra ofensa para las víctimas de la guerrilla”, dijo Cabal.

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