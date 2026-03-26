María Fernanda Cabal reaccionó a elección de viuda de Tirofijo como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Este miércoles 25 de marzo, la senadora Sandra Ramírez, desmovilizada de las Farc y excompañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

La elección de la congresista de Comunes, quien se quemó en las urnas y no podrá repetir curul, ha sido considerada por algunos sectores como una burla a las víctimas de la guerrilla de las Farc.

El mensaje de José Félix Lafaurie tras el grado de Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, en la Fundación San José

Precisamente, quien reaccionó a la elección de Ramírez fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Lo hizo a través de su cuenta en X.

“Ahora vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Otra ofensa para las víctimas de la guerrilla”, dijo Cabal.