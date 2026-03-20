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El mensaje de José Félix Lafaurie tras el grado de Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, en la Fundación San José

La actual senadora se ‘quemó’ en las más recientes elecciones y no repetirá curul.

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Redacción Confidenciales
20 de marzo de 2026, 9:34 a. m.
José Félix Lafaurie y Sandra Ramírez
José Félix Lafaurie y Sandra Ramírez Foto: Colprensa

El pasado domingo 8 de diciembre, los colombianos eligieron en las urnas a los congresistas para el periodo 2026-2030 y, entre quienes se ‘quemaron’ y no repetirán curul, se encuentra la actual senadora Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo e integrante del Partido Comunes.

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Precisamente, la exlíder guerrillera anunció este jueves 19 de marzo, a través de su cuenta en X, que había recibido su título de posgrado en la Fundación Universitaria San José, claustro que está bajo la mira del Ministerio de Educación por la presunta entrega irregular de títulos.

“Estoy feliz. Hoy, con gran orgullo, le cuento a Colombia que he recibido mi título como especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Esto es gracias al Acuerdo de Paz y a mi compromiso inquebrantable con Colombia. Seguiré trabajando por mi país y por la gente”, dijo Ramírez en X, junto a una foto en la que apareció con su diploma.

Tras lo anterior, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, no dudó en retuitear el mensaje de Ramírez junto a un comentario en el que escribió: “¿Seis semestres de finanzas en la San Marino?”.

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