Desaparece Comunes, el partido de los exguerrilleros de las Farc: Sandra Ramírez perdió

Comunes, el partido que fundaron los exguerrilleros de las Farc tras la firma del acuerdo de paz, no superó los números este 8 de marzo y, por ende, saldrá del ajedrez del sistema político colombiano.

Durante las últimas dos elecciones al Legislativo, la organización compitió como un partido tradicional, pero tenía aseguradas diez curules en el Congreso gracias al Acuerdo de Paz. Esas garantías excepcionales vencieron en esta contienda.

Sin puestos fijos y rechazado en coaliciones de izquierda, Comunes jugó sus cartas en coalición con Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, aislado del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro.

Esa alianza, denominada Fuerza Ciudadana, con corte a las 8:05 de la noche, sumó el 0,55 % de los votos reportados, cerca de 77.055 votos, una cifra que lo aleja del umbral.

Sandra Ramírez, la expareja del excomandante de las Farc, alias Tirofijo, ocupa el tercer lugar dentro de esa coalición con 7.537 votos. Ella fue la única ficha de Comunes en ese grupo.

En cuanto a la Cámara de Representantes, con resultados parciales, su votación es de 38.162 votos.

Comunes no logró una posición cómoda en el sistema electoral colombiano. Desde su fundación, participó en dos elecciones legislativas y, en ambos períodos, materializó 134.343 votos, según datos de la Registraduría. Si no fuera por las reglas excepcionales del Acuerdo de Paz, no hubiera tenido vocería en el Senado ni en la Cámara de Representantes.

En las regiones tampoco superó las expectativas. Solo en 2023, de la mano del Pacto Histórico, el partido se logró posicionar en esa alianza de izquierda y alcanzó los mejores números de su recorrido: 3.833.178 votos.

Con estos resultados, los firmantes de paz podrían sumarse al proyecto de Iván Cepeda, ya sin un partido político, para apoyarlo en la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo.

