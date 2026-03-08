Política

Desaparece Comunes, el partido de los exguerrilleros de las Farc: Sandra Ramírez perdió

El partido político no logró superar los números este domingo, 8 de marzo.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 8:19 p. m.
Integrantes del Partido Comunes. Imagen de referencia.
Integrantes del Partido Comunes. Imagen de referencia. Foto: foto: TOMADA DE REDES SOCIALES

Comunes, el partido que fundaron los exguerrilleros de las Farc tras la firma del acuerdo de paz, no superó los números este 8 de marzo y, por ende, saldrá del ajedrez del sistema político colombiano.

Durante las últimas dos elecciones al Legislativo, la organización compitió como un partido tradicional, pero tenía aseguradas diez curules en el Congreso gracias al Acuerdo de Paz. Esas garantías excepcionales vencieron en esta contienda.

Sin puestos fijos y rechazado en coaliciones de izquierda, Comunes jugó sus cartas en coalición con Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, aislado del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro.

Los exguerrilleros de las Farc se podrían quedar sin partido político tras las elecciones de este 8 de marzo, esta es la razón

Esa alianza, denominada Fuerza Ciudadana, con corte a las 8:05 de la noche, sumó el 0,55 % de los votos reportados, cerca de 77.055 votos, una cifra que lo aleja del umbral.

Sandra Ramírez, la expareja del excomandante de las Farc, alias Tirofijo, ocupa el tercer lugar dentro de esa coalición con 7.537 votos. Ella fue la única ficha de Comunes en ese grupo.

En cuanto a la Cámara de Representantes, con resultados parciales, su votación es de 38.162 votos.

Elecciones legislativas 2026 conteo de votos en el coliseo del pueblo Cali
Imagen de referencia de conteo de votos. Foto: Bernardo Peña

Comunes no logró una posición cómoda en el sistema electoral colombiano. Desde su fundación, participó en dos elecciones legislativas y, en ambos períodos, materializó 134.343 votos, según datos de la Registraduría. Si no fuera por las reglas excepcionales del Acuerdo de Paz, no hubiera tenido vocería en el Senado ni en la Cámara de Representantes.

En las regiones tampoco superó las expectativas. Solo en 2023, de la mano del Pacto Histórico, el partido se logró posicionar en esa alianza de izquierda y alcanzó los mejores números de su recorrido: 3.833.178 votos.

Con estos resultados, los firmantes de paz podrían sumarse al proyecto de Iván Cepeda, ya sin un partido político, para apoyarlo en la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo.

